Екатерина Тишкевич с мужем перед родами уезжают из Киева: супруги назвали причины переезда

Удобная логистика

Как пояснил Валентин Томусяк, одна из главных причин - расположение Винницы. У него до сих пор продолжается гастрольный график, поэтому важно иметь возможность без проблем ездить в другие города.

"Из Винницы мне будет легко добираться в другие города, так как у меня до сих пор продолжается гастрольный график", - объяснил актер.

По его словам, если бы поселиться, например, в Ужгороде или Ивано-Франковске, ему было бы сложнее выезжать на гастроли и присоединяться к труппе.

Екатерина в свою очередь добавила, что из Винницы также удобно добираться в Киев - поездом, автобусом или автомобилем. Это важно и из-за ее работы, ведь при необходимости актрисе нужно будет приезжать на съемки.

"Нам здесь удобнее. Даже если мы захотим вести ребенка куда-нибудь в клинику, которая находится в Киеве, на плановые осмотры раз в месяц ездить именно туда", - рассказала Тишкевич.

Она добавила, что, конечно, такие поездки будут зависеть от ситуации.

Духовная составляющая

Есть у выбора и личная причина. Тишкевич рассказала, что они с мужчиной развиваются в индуизме, медитируют, практикуют йогу и имеют свое духовное сообщество.

По словам актрисы, в Виннице живет много людей из их "духовной семьи" - друзья и единомышленники, с которыми они поддерживают близкую связь.

Кроме того, неподалеку от города сейчас активно строят ашрам. Тишкевич отметила, что их гуру дал указание строить его именно под Винницей, и супруги хотят приобщаться к этому процессу.

"Это такая "безопасность наша", что здесь все наши. Те, кто нас поддерживает", - пояснила она.

Артистка также рассказала, что уже при приезде в Винницу друзья помогли им с жильем. Супруги не снимали гостиницу, а переночевали в квартире знакомых.

Сейчас Тишкевич и Томусяк пересматривают квартиру, которую планируют снять. По словам актрисы, друзья уже нашли для них возможный вариант, где их ждут вместе с котом и сыном.