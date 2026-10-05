rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Люди Возлюбленный-воин Леси Никитюк показал, как подрос их сын: редкие фото Оскара
Люди 05 октября 2026, 11:42

Возлюбленный-воин Леси Никитюк показал, как подрос их сын: редкие фото Оскара

Особого внимания заслуживает одна деталь на этих семейных фотографиях
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук с сыном (фото: Styler)
Поделиться:

Жених Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, показал новые семейные кадры с годовалым сыном Оскаром. Он опубликовал моменты, которые редко попадают в публичное пространство.

Об этом подробнее рассказывает Styler со ссылкой на его пост в Instagram.

Дмитрий Бабчук показал редкие фото сына

На фото Дмитрий проводит время с сыном дома и во время совместных поездок. В то же время родители по-прежнему не показывают лицо ребенка полностью.

На этот раз он частично засветил черты лица Оскара, но закрыл глаза цензурной лентой.

Сам Дмитрий не стал добавлять к публикации никакой подписи. Однако фотографии быстро привлекли внимание его подписчиков.

Дмитрий Бабчук с сыном (instagram.com/special_my_profession)

В комментариях пользователи оставляли теплые слова в адрес отца и сына. Не обошла семейный пост и Леся Никитюк - ведущая отреагировала на фотографии эмодзи с объятиями.

Судя по кадрам, военный пытается проводить с сыном как можно больше времени, когда не находится на службе.

Известно, что Дмитрий восстанавливается после операции на ноге. В конце лета он показывал фото из больничной палаты, где находился с загипсованной конечностью. Несмотря на это, Бабчук отмечал, что планирует вернуться на службу, как только будет чувствовать себя лучше.

Жених Никитюк (instagram.com/special_my_profession)

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

Леся Никитюк впервые стала матерью 15 июня 2025 года. Телеведущая долгое время не подтверждала свою беременность и не комментировала появляющиеся в медиа слухи.

Отцом ее ребенка стал 29-летний Дмитрий Бабчук, который служит в ВСУ. Об отношениях пары стало известно осенью 2024 года.

В январе 2025-го Дмитрий сделал предложение Лесе, и она ответила согласием. В то же время официально супругами они пока не стали.

В ноябре 2025-го влюбленные покрестили сына и впервые рассказали, как его зовут. Мальчика назвали Оскаром.

Леся и Дмитрий время от времени публикуют фото и видео с сыном, однако его лицо пока не показывают. Телеведущая также делится с подписчиками важными моментами взросления и новыми достижениями мальчика.

Дмитрий Бабчук с сыном (instagram.com/special_my_profession)

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Читайте также Таро-гороскоп на неделю 5-11 октября: прогноз для всех знаков Зодиака 05 октября 2026, 12:02 Артем Пивоваров стал четвертым тренером "Голосу країни": когда премьера нового сезона 05 октября 2026, 11:10 Когда менять шины на зимние: температура, на которую следует ориентироваться 05 октября 2026, 08:44 Как приготовить пиццу с большим содержанием белка: видеорецепт диетолога Виктории Радостной 05 октября 2026, 07:49
Больше интересного
Тренды Осенние каникулы 2026: когда и сколько дней будут отдыхать школьники 05 октября 2026, 06:26
Гороскопы Таро-гороскоп на 5 октября: главные прогнозы для Водолеев, Львов и других знаков Зодиака 05 октября 2026, 06:01
Гороскопы Стрельцы, Водолеи и Весы получат шанс на новый старт: прогноз астролога Роуз на 4-11 октября 04 октября 2026, 20:09
Тренды Головоломка со спичками: найдите ошибку на фото и исправьте равенство за один ход 04 октября 2026, 19:33
Вкусно Морковные клецки с чесноком и чили: яркий рецепт без мяса и яиц (видео) 04 октября 2026, 18:46