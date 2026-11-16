Переселенец из Мариуполя Давид Степанян поразил тренеров "Голосу країни" и развернул все четыре кресла

От ночевок на вокзале до большой сцены

Давиду Степаняну 21 год. Он родом из Мариуполя, а в конце 2022 года переехал в Киев. Первое время в столице оказалось для парня непростым, ведь у него не было ни собственного жилья, ни достаточного количества денег.

По словам участника, из-за отсутствия постоянного места жительства ему приходилось ночевать на вокзале и в метро. Позже он поселился в хостеле, но и там столкнулся с тяжелыми бытовыми условиями.

"Я реально спал на вокзале, я спал в метро. Потом это привело меня в хостел, в котором меня покусали все клопы", - вспомнил Давид.

Парень признался, что пережитый период стал для него своеобразной "социальной смертью". Однако со временем ему удалось наладить жизнь и найти работу.

Сейчас Давид работает курьером в бренде одежды, а параллельно развивает собственное музыкальное творчество. Он выступает под сценическим именем David Glets.

Почему Давид решил прийти на "Голос страны"

Несмотря на стабильную работу, Степанян не скрывает, что стремится полностью посвятить себя музыке. По его словам, совмещать повседневные обязанности с творчеством оказалось значительно сложнее, чем он ожидал.

Давид объяснил, что больше всего боится так и не реализовать свой потенциал.

"Мне страшно остаться неуслышанным, мне страшно остаться незамеченным, потому что это моя жизнь. Я этим живу", - признался певец.

Выступление Давида (скриншот)

Выступление Давида впечатлило четырех тренеров "Голоса страны"

Для слепых прослушиваний Давид выбрал композицию I Wanna Dance with Somebody легендарной американской певицы Уитни Хьюстон.

Исполнение Давида Степаняна получило высокую оценку всех четырех наставников, а Тина Кароль особо отметила его вокальные способности и уверенность на сцене.

"Я вернулась на "Голос" и была в шоке. Какой звук, какое выступление, какая уверенность. И это меня впечатлило", - сказала артистка.

Она также подчеркнула, что давно мечтала услышать на проекте подобный вокал.

"Это большая редкость. Голос судьбы", - отметила Кароль.

Наталья Могилевская призналась, что во время выступления даже не смогла сразу определить, кто поет - парень или девушка. Ее удивил контраст между юной внешностью Давида и мощью его голоса.

Пивоваров признался, что знал Давида до шоу

Неожиданностью для участника стало признание Артема Пивоварова. Оказалось, что тренер уже был знаком с творчеством Степаняна и следил за ним в социальных сетях.

"Я следил за вами и слежу. Вы периодически появляетесь в моей ленте", - обратился Пивоваров к парню.

Артист отметил нестандартный подход Давида к музыке, его эмоциональность и индивидуальность.

"Вы невероятный вокалист, Давид. Абсолютно эксклюзивный, интересный, неповторимый", - подчеркнул тренер.

Пивоваров добавил, что хотел бы поработать с молодым исполнителем и помочь ему найти баланс между творческими эмоциями и профессиональным развитием.

Кого выбрал Давид Степанян

Парень признался, что решение оказалось для него неочевидным, но в итоге он решил присоединиться к команде Артема Пивоварова.

"Услышав все комментарии, это вообще неочевидный и неожиданный для меня выбор, но это Пивоваров", - объявил участник.

Тренер эмоционально отреагировал на его решение и пообещал не подвести.

Позже Пивоваров назвал Давида украшением своей команды, хотя и признал, что работать с таким эмоциональным и самобытным артистом будет непросто.