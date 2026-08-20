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Главная Люди "Должна воевать!" Нина Набока резко высказалась о забронированных артистах
Люди 20 августа 2026, 18:44

"Должна воевать!" Нина Набока резко высказалась о забронированных артистах

Артистка объяснила свое отношение к бронированию актеров
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Народная артистка Украины Нина Набока (фото: Wave РБК-Украина)
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Актриса и звезда сериала "Поймать Кайдаша" Нина Набока высказалась о бронировании представителей культуры и рассказала, почему, по ее мнению, даже не находящиеся на фронте люди должны чувствовать свою ответственность за совместную борьбу.

Об этом народная артистка Украины рассказала в эксклюзивном интервью для Wave РБК-Украина.

"Жизнь не должна перестать существовать"

По словам артистки, бронирование актеров само по себе не проблема. По ее мнению, во время войны страна должна продолжать работу, а представители культуры - выполнять свою профессиональную роль.

"Вы знаете, я нормально отношусь к броне. Нормально, потому что кому-то надо работать и налоги платить, и все надо делать. Жизнь не должна перестать существовать", - пояснила она.

В то же время Набоку возмущает, когда остающиеся в тылу люди публично демонстрируют беззаботный отдых. Особенно остро она воспринимает это из-за военных, находящихся в этот момент на фронте.

"Это когда война, прямо буквально половина войны прошла, а они показывают это. Это же ребята видят! Я пишу: "Ребята, вы куда эти мышцы натренировали? На Путина пойдете, что ли?" - рассказывает Нина.

Нина Набока (фото: Wave РБК-Украина)

Звезда украинского телевидения и театра отмечает, что для нее крайне важно не только то, где человек находится физически, но и то, как он ведет себя и помогает ли военным.

"Это надо показывать? А сидит мальчик, в 19 лет пошел на войну и погибает там в окопах, в грязи, понимаешь?" - возмущается она.

"Мы все воюем"

Актриса убеждена: поддерживать военных можно даже с тыла. Она призывает не тратить все деньги на обычные развлечения, а часть все же направлять на помощь защитникам.

"Мы все воюем. Я не в окопах, но я должна воевать. Не пропей на кофе, а брось туда двадцатку, ребятам помоги! Не прогуляй ее вечером в баре, понимаешь, а пошли ребятам!" - подчеркивает свою позицию артистка.

По мнению Набоки, самая плохая ситуация возникает тогда, когда часть общества продолжает жить так, будто войны нет.

"Вот что одни воюют, а другие гуляют - это страшное. Мы все воюем, у нас у всех война, мы на фронте. Вот мы сидим с тобой здесь - мы на фронте. Не может быть так", - резюмировала Нина.

Напомним, как ранее украинский актер Вячеслав Довженко поделился интересными фактами о совместной с любимой работой над новым сериалом.

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