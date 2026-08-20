"Повинна воювати!" Ніна Набока різко висловилася про заброньованих артистів

"Життя не повинно перестати існувати"

За словами артистки, бронювання акторів саме по собі не є проблемою. На її думку, під час війни країна має продовжувати працювати, а представники культури - виконувати свою професійну роль.

"Ви знаєте, я нормально ставлюся до броні. Нормально, тому що комусь треба працювати і податки платити, і все треба робити. Життя не повинно перестати існувати", - пояснила вона.

Водночас Набоку обурює, коли люди, які залишаються в тилу, публічно демонструють безтурботний відпочинок. Особливо гостро вона сприймає це через військових, які перебувають у цей момент на фронті.

"Це коли війна, прям буквально половина війни пройшла, а вони показують це. Це ж хлопці бачать! Я пишу: "Хлопці, ви куди ці м'язи натренували? На Путіна підете, чи що?" - розповідає Ніна.

Ніна Набока (фото: Wave РБК-Україна)

Зірка українського телебачення та театру наголошує, що для неї важливо не лише те, де людина перебуває фізично, а й те, як вона поводиться та чи допомагає військовим.

"Це треба показувати? А сидить хлопчик, у 19 років пішов на війну і гине там в окопах, у багнюці, розумієш?" - обурюється вона.

"Ми всі воюємо"

Акторка переконана: підтримувати військових можна навіть із тилу. Вона закликає не витрачати всі гроші на повсякденні розваги, а частину все ж спрямовувати на допомогу захисникам.

"Ми всі воюємо. Я не в окопах, але я повинна воювати. Не пропий на каву, а кинь туди двадцятку, хлопцям допоможи! Не прогуляй її увечері в барі, розумієш, а пошли хлопцям!" - наголошує на своїй позиції артистка.

На думку Набоки, найгірша ситуація виникає тоді, коли частина суспільства продовжує жити так, ніби війни немає.

"Оце, що одні воюють, а другі гуляють - оце страшне. Ми всі воюємо, у нас у всіх війна, ми на фронті. От ми сидимо з тобою тут - ми на фронті. Не може бути так", - резюмувала Ніна.