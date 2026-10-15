Решетник рассказал о правиле касаемо секретов на "Холостяке": могут сказать только участницы

Какую роль Решетник выполняет на проекте

По словам ведущего, он пытается быть для героев не только человеком, сопровождающим события на экране, но и помощником. Решетник дает общие советы, общается с участницами и поощряет их самостоятельно делать шаги навстречу мужчине. Ведь пассивное ожидание свидания не всегда помогает выстроить отношения в условиях реалити.

"Я даю общие советы и помогаю. В последних сезонах я такой помощник и в хорошем понимании советчик. Потому что в отношениях я вообще считаю, что советовать что-то очень сложно и опасно. Я советчик для обоих", - объяснил он.

Ведущий также пытается поощрять участниц не ждать, пока мужчина сделает первый шаг, а самим проявлять инициативу. С этой целью он общается с девушками, обсуждает с ними события в доме и придумывает активности, которые помогают разнообразить их пребывание на проекте.

"Я девушек мотивирую, долго работаю над тем, чтобы героини также проявляли инициативу. У нас стереотипно, что девушка должна сидеть ждать, а на проекте можно не дождаться своего свидания. Безусловно делюсь своими мыслями относительно развития событий в доме наших героинь. Анализируя всю информацию, я еще и придумываю какие-то игры. потому что я не с пустыми руками, что-то принесу", - добавил Григорий.

В то же время, несмотря на свою вовлеченность в процесс, Решетник отмечает, что не решает за участников, как им строить отношения. Он может поделиться своими наблюдениями и опытом, но последнее слово всегда остается за героями реалити.

"Но окончательное решение все равно за героями, и здесь я могу лишь поделиться собственными мыслями, учитывая свой опыт, и семейный, и телевизионный, рассказать какую-нибудь историю", - резюмировал он.

Почему ведущий не раскрывает секреты участников

Отдельное правило касается личных моментов между холостяком и участниками. Даже если Решетник знает подробности их свиданий, он не раскрывает их другим вместо самих героев. В частности, это касается поцелуев, о которых девушка может не захотеть рассказывать своим соперницам.

Ведущий объяснил, что в такой ситуации участница должна сама решить, готова ли поделиться подробностями. Если она не хочет признаваться, Решетник не вмешивается в ее отношения и не выдает того, что ему известно.

"Еще очень важное правило: если есть какие-то секреты между нами и холостяком или девушками, они должны либо сами их раскрыть друг другу, либо мы будем молчать. Например, если я знаю, что какая-то девушка уже целовалась с холостяком, я прихожу в дом девушек и спрашиваю, было ли что-то на вашем свидании. Если девушка отказывается и сама не заявляет, то я не имею права влезать в эти отношения. Сама героиня должна признаться", - пояснил Григорий.

Кто из девушек получил первые поцелуи на "Холостяке" с Цымбалюком, Тереном и Топольским

В 14 сезоне "Холостяка" Тарас Цымбалюк впервые поцеловался с моделью Надин Головчук. Это произошло в шестом выпуске: после совместного занятия по лепке глины они продолжили свидание в ресторане. Несмотря на сближение, в тот вечер актер не подарил Надин розу.

Поцелуй Цимбалюка и Надин (скриншот)

В сезоне с Александром "Тереном" Будьком первой на индивидуальном свидании его поцеловала тату-мастер Виктория. В третьем выпуске они катались на мотоциклах, а затем разговаривали о личном. Когда Терен спросил, чего ей хотелось бы в тот момент, девушка ответила, что поцелуя, и сама проявила инициативу.

Поцелуй "Терена" и Виктории (скриншот)

А в 12 сезоне Алекс Топольский назвал первым поцелуем на шоу сближение с Сашей Погореловой. В четвертом выпуске они отправились на свидание, во время которого участница должна отвечать "да" на его предложения. Вечер продолжился в караоке, где пара и поцеловалась.

Когда стартует новый сезон "Холостяка"

Пока в сети обсуждают возможное участие Антонины Хижняк в "Холостячке", СТБ готовит премьеру 15-го сезона "Холостяка". Как сообщили в пресс-службе канала, первый выпуск выйдет 16 октября в 19:00. Главным героем стал украинский баскетболист и бывший игрок NBA Вячеслав Кравцов.

"Я уже три года без отношений. Хочу найти женщину, с которой я могу провести и разделить свою жизнь. Поэтому я здесь", - пояснил он.

На первой вечеринке Кравцов познакомится с участниками. По крайней мере, для одной из них эта встреча станет продолжением истории, которая началась еще до съемок. Сам баскетболист признался, что ему трудно вспомнить, когда в последний раз он так сильно волновался.