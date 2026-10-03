В РФ умер Анатолий Кашпировский, который самостоятельно пытался лечить рак

Умер Анатолий Кашпировский: что известно

По данным росСМИ, сердце Анатолия Кашпировского остановилось в 06:40 утра. Сообщается также, что психотерапевт скончался в собственной квартире в Москве.

Для его семьи смерть оказалась неожиданной, ведь накануне экстрасенс якобы чувствовал себя хорошо и не жаловался на самочувствие. Близкие вызвали Кашпировскую скорую помощь, однако медикам не удалось его спасти.

Предварительно основной причиной смерти Анатолия стала острая сердечная недостаточность.

Кто такой Анатолий Кашпировский

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в Хмельницкой области. В разных источниках местом его рождения называют как село Ставница, так и Хмельницкий (тогда Проскуров). В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт, после чего много лет работал в психбольнице в Виннице.

Широкую известность Кашпировскому принесло советское телевидение в конце 1980-х годов. В 1988 году он участвовал в телевизионных программах и телемостах, а в 1989 году на Центральном телевидении СССР вышел цикл его известных "сеансов здоровья". В ходе передачи Кашпировский демонстрировал методы психотерапевтического воздействия и заявлял о возможности влиять на состояние людей через телевизионный экран. Его выступления привлекали огромную аудиторию.

Методы Кашпировского одновременно вызывали споры. Его деятельность часто описывали как феномен массовой психотерапии позднего СССР, а самого Кашпировского - как психотерапевта и гипнотизера.

Что известно о проблемах со здоровьем "целителя"

В июле 2026 года росСМИ сообщили о резком ухудшении состояния Кашпировского. Предварительно он жаловался на сильную боль в животе, но долгое время пытался лечиться самостоятельно. В частности, ему якобы ставили дома капельницы с антибиотиками, однако после ухудшения состояния Кашпировского все же доставили в больницу, где во время обследования врачи обнаружили злокачественную опухоль в брюшной полости.

Российские медиа также сообщали о срочной операции и последующем наблюдении у онколога. В то же время директор психотерапевта Сергей Рыжих эти сообщения опровергал. Он заявил, что Анатолия никуда не госпитализировали, операции не проводили, а информация о злокачественной опухоли не соответствует действительности. По словам представителя, Кашпировский находился дома с семьей.

Отношения с Путиным

"Целитель" также имел публичную связь с российской политикой. Он положительно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и в одном из интервью называл его своим "кумиром". Также Кашпировский рассказывал, что после захвата заложников в московском театре на Дубровке в 2002 году посылал Путину телеграмму, предлагая помощь. Это был его собственный публичный рассказ о тех событиях.

В 1993 году экстрасенс даже избран депутатом Государственной думы РФ первого созыва по списку ЛДПР. Из фракции партии он вышел в 1993 году, а депутатские полномочия завершил в 1995 году.

Ко всему, позже, в 2012 году Кашпировский был официально зарегистрирован доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского.