Руслан Ханумак во второй раз женится: бывший Алины Шаманской уже познакомил невесту с сыном

Ханумак сделал предложение любимой на сцене

Признание состоялось во время мероприятия, где Руслан Ханумак работал ведущим. В какой-то момент он обратился к женщине, которая находилась среди зрителей, а затем пригласил ее выйти к нему.

На сцене актер признался, что уверен в своем выборе и не хочет оставаться холостяком. После этого он достал обручальное кольцо, стал на одно колено и попросил любимую выйти за него замуж.

"Я не хочу уже быть холостяком. Мы будем также обниматься и целоваться, знай это. Через 50-60 лет я буду знать, что сделал правильное решение, что позвал тебя на сцену", - сказал Ханумак.

Он также добавил, что представлял этот момент во сне. А чтобы придать признанию юмора, ведущий заявил: если любимая согласится, для нее заиграет ее любимая песня, а если откажет - он принципиально споет "Дику дичку".

Избранница актера сначала растерялась из-за неожиданного предложения, однако в конце концов сказала "да". После этого она примеряла кольцо, а гости мероприятия встретили помолвку аплодисментами.

Кадрамы романтического момента Ханумак поделился в своем Instagram.

Кто новая возлюбленная Руслана Ханумака

Имя невесты артист пока не называет. Он не раскрывает подробности их отношений и не рассказывает, как давно они вместе.

В то же время Ханумак показал несколько моментов из семейной жизни. На опубликованных кадрах его новая избранница проводит время вместе с ним и его сыном Артуром от предыдущего брака с блогершей Алиной Шаманской.

В частности, они втроем играют в популярную игру "Крокодил" и весело проводят время. Из этого можно сделать заключение, что женщина уже познакомилась с сыном Ханумака и проводит с ним время.

Что известно об отношениях Ханумака и Алины Шаманской

Руслан Ханумак и Алина Шаманская официально развелись в марте 2024 года. О проблемах в их отношениях стало известно еще раньше - в январе 2023 года.

После разрыва Шаманская публично рассказывала о сложном периоде в браке. В частности, блогерша заявляла, что сталкивалась с буллингом, газлайтингом и тем, что она называла нарциссическим абьюзом.

По словам Алины, одной из причин окончательного разрыва стало отношение мужчины к их сыну.

После развода бывшие супруги продолжили воспитывать Артура, а их отношения неоднократно становились предметом обсуждения в соцсетях.

Алина Шаманская и Руслан Ханумак (коллаж: Styler)

Роман с Екатериной Шевченко

В 2025 году стало известно о новых отношениях Ханумака - на этот раз с Екатериной Шевченко. На фоне публичных заявлений Алины Шаманской о ее опыте в браке, новая любимая актера также комментировала их отношения.

Екатерина тогда уверяла, что у них с Русланом все хорошо.

Однако уже в начале марта 2026-го Шевченко сообщила о расставании с Ханумаком. В своих публикациях она, в частности, заявляла о конфликтах, связанных с бытом и воспитанием детей.

"Когда твоего ребенка в твоей квартире заставляют спать с ним в одной кровати (двух мальчиков) - это невыносимо", – писала Екатерина.

Она также заявляла о финансовых проблемах и утверждала, что после разрыва осталась с долгами.

Сам Ханумак не раскрывал все детали личного конфликта.

Екатерина Шевченко и Руслан Ханумак (коллаж: Styler)