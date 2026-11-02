Что значит Dancing Lasha Tumbai, разозлившая россиян: история самой известной песни Верки Сердючки

Как Верка Сердючка покорила Евровидение

К участию в "Евровидении" 2007 года Верка Сердючка уже была популярной в Украине и России. Персонаж артиста Андрея Данилко запомнился зрителям благодаря юмору, характерной манере говорить, ярким костюмам и песням, которые быстро становились хитами.

Для международного конкурса Данилко подготовил Dancing Lasha Tumbai. Это была танцевальная композиция с англоязычными фразами, украинскими словами и специально абсурдными звуковыми сочетаниями. На сцену артист вышел в серебряном костюме с большой звездой на голове и в сопровождении танцовщиков.

Выступление состоялось 12 мая 2007 года в Хельсинки. Сердючка получила 235 баллов и заняла второе место. Победительницей стала представительница Сербии Мария Шерифович с песней Molitva, набравшей 268 баллов. Российская группа Serebro тогда финишировала третьей.

Но даже после завершения конкурса больше обсуждали не серебряный костюм или хореографию Сердючки, а несколько слов из припева.

Что значит Lasha Tumbai и откуда взялись "взбитые сливки"

В припевах Данилко многократно повторял английскую фразу I want to see ("Я хочу увидеть"), после которой звучало Lasha Tumbai. Для большинства иностранных слушателей это было просто необычное сочетание звуков. Однако российская аудитория услышала в нем совсем другие слова - Russia Goodbye, то есть "Россия, прощай".

Андрей Данилко возражал, что пел прощание с Россией. Сначала он объяснял название монгольским изречением, якобы означавшим "взбитые сливки". Впоследствии в разговоре с украинскими журналистами артист уточнял, что ему рассказывали о переводе "взбивай масло", но сам он не считал это объяснение принципиальным.

В 2022 году в интервью Данилко уже прямо назвал Lasha Tumbai абракадаброй, то есть вымышленным словосочетанием без конкретного значения. По его словам, он просто придумал эти звуки для песни, а слушатели самостоятельно начали вкладывать в них разные смыслы.

Языковую версию с монгольским переводом проверяли и исследователи. В материале Центра российских, восточноевропейских и евразийских студий Мичиганского университета отмечено, что объяснение о "взбитых сливках" не имело убедительного языкового подтверждения. В то же время исследователи обратили внимание на то, что припев действительно звучал для многих как Russia Goodbye.

Почему россияне так остро отреагировали на песню

Спор вокруг припева быстро вышел за пределы музыкального конкурса. В России выступление Сердючки начали воспринимать как скрытый политический выпад, хотя сам артист отрицал такую трактовку.

Особенно показательна была реакция российских медиа и части публики. Некоторые комментаторы призвали бойкотировать Сердючку, а ее выступление превратилось в предмет политических дискуссий.

Эту историю исследовал Сергей Екельчик, историк и профессор Университета Виктории в Канаде. В научной статье What Is Ukrainian about Ukraine's Pop Culture?: The Strange Case of Verka Serduchka, опубликованной в 2010 году, он рассматривал скандал вокруг "Евровидения" как часть более широкого конфликта культурных идентичностей Украины и России.

Исследователь обратил внимание, что к конкурсу Сердючку хорошо воспринимали в обеих странах. Однако после выступления в 2007 году отношение части российской аудитории изменилось. Персонаж, ранее воспринимавшийся преимущественно как комедийного артиста, вдруг оказался в центре политического спора.

Интересно, что Верка Сердючка была необычным представителем украинской попкультуры для международной сцены. В ее песнях сочетались украинский язык, русский, суржик, бытовой юмор и элементы эстрадного шоу. Именно эта смесь сделала образ узнаваемым, но в то же время вызвала споры о том, какой Украину должны видеть на международной сцене.

Верка Сердючка с мамой (фото: instagram.com/v_serduchka)

Как Dancing Lasha Tumbai превратилась в Russia Goodbye

После "Евровидения" Данилко еще долго исполнял композицию с первоначальным припевом. Несмотря на скандал песня оставалась его главным международным хитом.

Однако после 24 февраля 2022 года ситуация изменилась. Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и артист решил больше не оставлять места для двойной трактовки припева.

8 марта 2022 Андрей Данилко объявил, что отныне будет петь не Lasha Tumbai, а Russia Goodbye.

"Ребята, с 24 февраля ни одного Lasha Tumbai в этой песне. Это только Russia Goodbye", - объяснил артист в интервью Дмитрию Гордону.

В июне 2022 обновленная композиция прозвучала на благотворительном концерте в Амстердаме. Перед выступлением Данилко еще раз подчеркнул, что теперь в песне будет звучать Russia Goodbye.