У сына Решетников обнаружили астигматизм: что известно о проблемах мальчика со зрением

Что произошло со зрением у сына Кристины Решетник

Так, в своих соцсетях Кристина сообщила, что во время обследования у пятилетнего Саши обнаружили астигматизм. По рекомендации врачей теперь мальчику придется регулярно носить очки.

Кристина показала сына во время визита к врачу и рассказала, как мальчик отреагировал на новость. По словам многодетной мамы, Саша даже расплакался, ведь переживает, как будет выглядеть в очках.

"В пять лет – астигматизм. Теперь придется носить очки в школе, дома, во время просмотра телевизора или учебы. Саша даже поплакал, потому что переживает, как он будет в очках. Но я его успокаиваю, что у меня тоже так было в детстве", – поделилась Кристина.

Кристина с сыном Сашей у врача (скриншот)

Ведущая поддерживает сына и пытается помочь ему привыкнуть к новой необходимости. В частности, рассказывает мальчику о собственном детском опыте, чтобы он не воспринимал очки как нечто необычное или повод для волнения.

У старшего сына Решетников тоже были проблемы со зрением

Кристина также рассказала, что похожая ситуация раньше возникла и у ее старшего сына Ивана. Однако через год выполнения рекомендаций врачей его состояние стабилизировалось.

"У Ивана тоже такая история с глазами. Но через год ситуация стабилизировалась, ведь он носит линзу на один глаз и выполняет все рекомендации врачей", - рассказала многодетная мама.

Теперь семья должна помочь младшему сыну адаптироваться к очкам и придерживаться назначений специалистов.

Что известно о семье Григория и Кристины Решетников

Григорий Решетник - украинский телеведущий, который много лет ведет романтическое шоу "Холостяк". Его жена Кристина в свое время тоже работала на телевидении, была журналисткой. Сегодня она развивает собственные социальные сети, где часто рассказывает о семейной жизни и воспитании детей.

История их отношений началась в 2008 году. Григорий обратил внимание на Кристину во время работы и вскоре нашел способ пригласить ее на свидание через общего знакомого. Первое свидание пара провела за игрой в боулинг. Как потом рассказывала Кристина, будущий муж понравился ей практически сразу.

Отношения завершились свадьбой: 10 октября 2010 года Григорий и Кристина обручились в Ивано-Франковске, родном городе невесты. Празднование собрало около 150 гостей.

В семье Решетников подрастают три сына. Первенец Иван родился в апреле 2013 года, средний сын Дмитрий - в июне 2017-го, а самый молодой Александр появился на свет 28 ноября 2020 года.

Все ребята учатся в Новопечерской школе в Киеве. Осенью 2026 года пятилетний Саша начал обучение в первом классе. У старших братьев уже есть собственные интересы и занятия вне школы.

К примеру, Иван увлекается компьютерными технологиями. Дмитрий же выбрал футбол.

Несмотря на насыщенный рабочий график, Григорий старается не оставаться в стороне от родительских обязанностей. Он проводит время с сыновьями, помогает им с учебой и приобщается к повседневным делам. Кристина больше занимается организацией детского расписания - следит за уроками, кружками и другими занятиями.

Также супруги раньше не скрывали, что задумывались о еще одном ребенке. Григорий и Кристина говорили и о возможности усыновления, однако рассматривали этот вопрос уже после окончания войны.