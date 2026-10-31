У сина Решетників виявили астигматизм: що відомо про проблеми хлопчика із зором

Що сталося із зором у сина Христини Решетник

Так, у своїх соцмережах Христина повідомила, що під час обстеження в п'ятирічного Саші виявили астигматизм. За рекомендацією лікарів, тепер хлопчику доведеться регулярно носити окуляри.

Христина показала сина під час візиту до лікаря та розповіла, як хлопчик відреагував на новину. За словами багатодітної мами, Саша навіть розплакався, адже переживає, як виглядатиме в окулярах.

"У п'ять років - астигматизм. Тепер доведеться носити окуляри в школі, вдома, під час перегляду телевізора чи навчання. Саша навіть поплакав, бо переживає, як він буде в окулярах. Але я його заспокоюю, що в мене теж так було в дитинстві', - поділилася Христина.

Христина із сином Сашком у лікаря (скриншот)

Ведуча підтримує сина та намагається допомогти йому звикнути до нової необхідності. Зокрема, розповідає хлопчику про власний дитячий досвід, щоб він не сприймав окуляри як щось незвичне чи привід для хвилювання.

У старшого сина Решетників теж були проблеми із зором

Христина також розповіла, що схожа ситуація раніше виникла і в її старшого сина Івана. Однак за рік виконання рекомендацій лікарів його стан стабілізувався.

"В Івана теж така історія з очима. Але за рік ситуація стабілізувалася, адже він носить лінзу на одне око та виконує всі рекомендації лікарів", - розповіла багатодітна мама.

Тепер родина має допомогти й молодшому синові адаптуватися до окулярів і дотримуватися призначень фахівців.

Що відомо про родину Григорія та Христини Решетників

Григорій Решетник - український телеведучий, який багато років веде романтичне шоу "Холостяк". Його дружина Христина свого часу також працювала на телебаченні, була журналісткою. Сьогодні ж вона розвиває власні соціальні мережі, де часто розповідає про сімейне життя та виховання дітей.

Історія їхніх стосунків розпочалася у 2008 році. Григорій звернув увагу на Христину під час роботи й невдовзі знайшов спосіб запросити її на побачення через спільного знайомого. Перше побачення пара провела за грою в боулінг. Як згодом розповідала Христина, майбутній чоловік сподобався їй практично відразу.

Стосунки завершилися весіллям: 10 жовтня 2010 року Григорій і Христина побралися в Івано-Франківську, рідному місті нареченої. Святкування зібрало приблизно 150 гостей.

У сім'ї Решетників підростають троє синів. Первісток Іван народився у квітні 2013 року, середній син Дмитро - у червні 2017-го, а наймолодший Олександр з'явився на світ 28 листопада 2020 року.

Усі хлопці навчаються в Новопечерській школі в Києві. Восени 2026 року п’ятирічний Сашко розпочав навчання у першому класі. Старші брати вже мають власні інтереси та заняття поза школою.

Наприклад, Іван захоплюється комп’ютерними технологіями. Дмитро ж обрав футбол.

Попри насичений робочий графік, Григорій намагається не залишатися осторонь батьківських обов'язків. Він проводить час із синами, допомагає їм із навчанням і долучається до повсякденних справ. Христина більше опікується організацією дитячого розкладу - стежить за уроками, гуртками та іншими заняттями.

Також подружжя раніше не приховувало, що замислювалося про ще одну дитину. Григорій і Христина говорили і про можливість усиновлення, однак розглядали це питання вже після завершення війни.