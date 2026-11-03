С Тарасом Цымбалюком и красным тортом: Светлицкая показала, как отпраздновала 35-летие (фото)

Праздник в красно-черных тонах

В своем Instagram актриса показала детали празднования, которое состоялось 1 ноября.

Для особенного случая Светлицкая выбрала элегантное черное платье длины макси. Наряд имел лаконичный силуэт и привлекал внимание изящным вырезом в зоне декольте.

Общая стилистика вечера была выдержана в красно-черной гамме. Празднование прошло в одном из киевских ресторанов с современным интерьером, красной подсветкой и необычным декором.

Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Кто пришел поздравить актрису

На празднование Елена пригласила самых близких людей, друзей и коллег из мира украинского шоу-бизнеса. Среди гостей был возлюбленный Светлицкой - актер Тарас Цымбалюк, Надежда Хильская, Павел Текучев, Владимир и Елена Горянские и другие.

Светлицкая и Цымбалюк (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Гости общались, обнимались, фотографировались вместе и дарили имениннице подарки. На опубликованных кадрах можно увидеть праздничные коробки с большими бантами, теплые приветствия и улыбки собравшихся.

Светлицкая и Надежда Хильская (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Красный торт со свечами

Одним из самых ярких моментов вечера стал праздничный торт. Десерт выполнили в насыщенном красном оттенке, украсили бантиками и свечами с цифрой 35.

Торт гармонично дополнил всеобщую концепцию вечеринки и стал одним из центральных элементов праздничных фотографий.

Как выглядел праздничный торт (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Что Елена Светлицкая написала после празднования

Актриса также поделилась эмоциями со своего дня рождения.

"Я хочу, чтобы Инстаграм снова стал тем дневником самых теплых воспоминаний жизни. И в свои 50 хочу смотреть на эти фотографии и думать: "Какие мы были красивые и счастливые!". Мои 35, и праздник, которій сложился за один день! Магия", - отметила Светлицкая.

Что известно об отношениях Светлицкой и Цымбалюка

В интервью программе "Ближче до зірок" Светлицкая рассказывала, что их первая встреча состоялась еще в 2019 году на съемочной площадке, где актеры играли влюбленных. Однако тогда между ними были только рабочие отношения, а романтические чувства возникли гораздо позже.

В начале 2025 года Елена Светлицкая сообщила о разводе с мужем Николаем, с которым прожила в браке 10 лет.

А уже весной 2025 начали появляться предположения о возможном романе с коллегой - Тарасом Цымбалюком. Сама Елена объясняла, что их связывает дружба, хотя они нередко проводили время вместе и публиковали общие фото и видео.

Новую волну обсуждений вызвали их появления вместе после финала шоу "Холостяк-14" в начале 2026 года. Внимание аудитории привлекали общие публикации артистов, только усиливающие интерес к характеру их отношений.

В мае 2026 года в интервью РБК-Украина Светлицкая рассказала, что знает немало личных секретов Цымбалюка и охарактеризовала их как "близких друзей".

В августе того же года Тарас опубликовал особое видео с общими моментами с Еленой и публично признался ей в любви. В подборке были не только публичные выходы, но и личные кадры: отдых у бассейна среди заснеженных гор, поцелуи в автомобиле, объятия у замерзшего озера и совместные поездки.

Осенью 2026-го отношения Светлицкой и Цымбалюка снова оказались в центре внимания. Актер пришел поддержать любимую на вокальном шоу "Голос країни", где она решила попробовать себя в новом амплуа.

После выступления Тарас поднялся на сцену с большим букетом розовых роз. Пара обнималась и позировала перед камерами, не скрывая нежности друг к другу.