С Тарасом Цымбалюком и красным тортом: Светлицкая показала, как отпраздновала 35-летие (фото)
Украинская актриса Елена Светлицкая устроила празднование по случаю своего 35-летия. На вечеринке собрались родные, друзья и коллеги знаменитости, среди которых был ее возлюбленный Тарас Цымбалюк.
Styler подробнее рассказывает, каким был праздник и кого пригласила актриса.
Праздник в красно-черных тонах
В своем Instagram актриса показала детали празднования, которое состоялось 1 ноября.
Для особенного случая Светлицкая выбрала элегантное черное платье длины макси. Наряд имел лаконичный силуэт и привлекал внимание изящным вырезом в зоне декольте.
Общая стилистика вечера была выдержана в красно-черной гамме. Празднование прошло в одном из киевских ресторанов с современным интерьером, красной подсветкой и необычным декором.
Кто пришел поздравить актрису
На празднование Елена пригласила самых близких людей, друзей и коллег из мира украинского шоу-бизнеса. Среди гостей был возлюбленный Светлицкой - актер Тарас Цымбалюк, Надежда Хильская, Павел Текучев, Владимир и Елена Горянские и другие.
Гости общались, обнимались, фотографировались вместе и дарили имениннице подарки. На опубликованных кадрах можно увидеть праздничные коробки с большими бантами, теплые приветствия и улыбки собравшихся.
Красный торт со свечами
Одним из самых ярких моментов вечера стал праздничный торт. Десерт выполнили в насыщенном красном оттенке, украсили бантиками и свечами с цифрой 35.
Торт гармонично дополнил всеобщую концепцию вечеринки и стал одним из центральных элементов праздничных фотографий.
Что Елена Светлицкая написала после празднования
Актриса также поделилась эмоциями со своего дня рождения.
"Я хочу, чтобы Инстаграм снова стал тем дневником самых теплых воспоминаний жизни. И в свои 50 хочу смотреть на эти фотографии и думать: "Какие мы были красивые и счастливые!". Мои 35, и праздник, которій сложился за один день! Магия", - отметила Светлицкая.
Что известно об отношениях Светлицкой и Цымбалюка
В интервью программе "Ближче до зірок" Светлицкая рассказывала, что их первая встреча состоялась еще в 2019 году на съемочной площадке, где актеры играли влюбленных. Однако тогда между ними были только рабочие отношения, а романтические чувства возникли гораздо позже.
В начале 2025 года Елена Светлицкая сообщила о разводе с мужем Николаем, с которым прожила в браке 10 лет.
А уже весной 2025 начали появляться предположения о возможном романе с коллегой - Тарасом Цымбалюком. Сама Елена объясняла, что их связывает дружба, хотя они нередко проводили время вместе и публиковали общие фото и видео.
Новую волну обсуждений вызвали их появления вместе после финала шоу "Холостяк-14" в начале 2026 года. Внимание аудитории привлекали общие публикации артистов, только усиливающие интерес к характеру их отношений.
В мае 2026 года в интервью РБК-Украина Светлицкая рассказала, что знает немало личных секретов Цымбалюка и охарактеризовала их как "близких друзей".
В августе того же года Тарас опубликовал особое видео с общими моментами с Еленой и публично признался ей в любви. В подборке были не только публичные выходы, но и личные кадры: отдых у бассейна среди заснеженных гор, поцелуи в автомобиле, объятия у замерзшего озера и совместные поездки.
Осенью 2026-го отношения Светлицкой и Цымбалюка снова оказались в центре внимания. Актер пришел поддержать любимую на вокальном шоу "Голос країни", где она решила попробовать себя в новом амплуа.
После выступления Тарас поднялся на сцену с большим букетом розовых роз. Пара обнималась и позировала перед камерами, не скрывая нежности друг к другу.
Ранее мы рассказывали, почему Елена Светлицкая хотела попасть в команду Могилевской на "Голосі країни".