З Тарасом Цимбалюком та червоним тортом: Світлицька показала, як відсвяткувала 35-річчя (фото)

Свято у червоно-чорних тонах

У своєму Instagram акторка показала деталі святкування, яке відбулося 1 листопада.

Для особливої нагоди Світлицька обрала елегантну чорну сукню довжини максі. Вбрання мало лаконічний силует і привертало увагу витонченим вирізом у зоні декольте.

Загальна стилістика вечора також була витримана у червоно-чорній гамі. Святкування відбулося в одному з київських ресторанів із сучасним інтер'єром, червоним підсвічуванням та незвичним декором.

Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Хто прийшов привітати акторку

На святкування Олена запросила найближчих людей, друзів та колег зі світу українського шоу-бізнесу. Серед гостей був коханий Світлицької - актор Тарас Цимбалюк, Надія Хільська, Павло Текучев, Володимир та Олена Горянські та інші.

Світлицька та Цимбалюк (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Гості спілкувалися, обіймалися, фотографувалися разом і дарували іменинниці подарунки. На опублікованих кадрах можна побачити святкові коробки з великими бантами, теплі привітання та усмішки присутніх.

Світлицька та Надія Хільська (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Червоний торт зі свічками

Одним із найяскравіших моментів вечора став святковий торт. Десерт виконали у насиченому червоному кольорі, прикрасили бантиками та свічками з цифрою 35.

Торт гармонійно доповнив загальну концепцію вечірки та став одним із центральних елементів святкових фотографій.

Як виглядав святковий торт (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Що Олена Світлицька написала після святкування

Акторка також поділилася емоціями від свого дня народження.

"Я хочу, аби Інстаграм знову став тим щоденником найтепліших спогадів життя. І в свої 50 хочу дивитися ці світлини і думати: "Які ми були красиві і щасливі!". Мої 35, і свято, яке склалося за один день! Магія", - зазначила Світлицька.

Що відомо про стосунки Світлицької та Цимбалюка

У інтерв'ю програмі "Ближче до зірок" Світлицька розповідала, що їхня перша зустріч відбулася ще у 2019 році на знімальному майданчику, де актори грали закоханих. Однак тоді між ними були лише робочі стосунки, а романтичні почуття виникли значно пізніше.

На початку 2025 року Олена Світлицька повідомила про розлучення з чоловіком Миколою, з яким прожила у шлюбі 10 років.

А вже навесні 2025-го почали з'являтися припущення про можливий роман з колегою - Тарасом Цимбалюком. Сама Олена тоді пояснювала, що їх пов'язує дружба, хоча вони нерідко проводили час разом і публікували спільні фото та відео.

Нову хвилю обговорень викликали їхні появи разом на після фіналу шоу "Холостяк-14" на початку 2026 року. Увагу аудиторії привертали спільні публікації артистів, які лише посилювали цікавість до характеру їхніх стосунків.

У травні 2026 року в інтерв'ю РБК-Україна Світлицька розповіла, що знає чимало особистих секретів Цимбалюка, та охарактеризувала їх як "близьких друзів".

Втім, у серпні того ж року Тарас опублікував особливе відео зі спільними моментами з Оленою та публічно зізнався їй у коханні. У добірці були не лише публічні виходи, а й особисті кадри: відпочинок біля басейну серед засніжених гір, поцілунки в автомобілі, обійми біля замерзлого озера та спільні подорожі.

Восени 2026-го стосунки Світлицької та Цимбалюка знову опинилися в центрі уваги. Актор прийшов підтримати кохану на вокальному шоу "Голос країни", де вона вирішила спробувати себе в новому амплуа.

Після виступу Тарас піднявся на сцену з великим букетом рожевих троянд. Пара обіймалася та позувала разом перед камерами, не приховуючи ніжності одне до одного.