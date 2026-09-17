Цекало, Стоянов и Елка: артисты украинского происхождения, которые молчат о войне

Александр Цекало

Шоумен и продюсер родился в Киеве. Именно здесь он провел детство, а известность получил сначала в Украине, после чего построил большую карьеру в российском шоу-бизнесе.

Александр Цекало (фото: wikipedia.org)

После начала полномасштабного вторжения Цекало долго не комментировал войну. Однако в 2025 году он все-таки упомянул о ней в контексте личной жизни и использовал российское определение "СВО" в своем коментарии.

При этом публичного заявления с осуждением российского вторжения от него не было. Его продюсерская компания продолжает работать с российским рынком.

Сергей Маковецкий

Это публичное лицо также родилось и выросло в Киеве. Во взрослом возрасте Маковецкий переехал в Москву и стал одним из известных актеров российского театра и кино.

Сергей Маковецкий (фото: instagram.com/sergey_makovetskiy_official)

В первые недели полномасштабного вторжения Маковецкий опубликовал видео, где исполнил украинскую "Пісню про рушник". Однако прямого осуждения российской агрессии в этом посте не было.

После этого актер фактически вернулся к привычной жизни в России и дальше не делал публичных заявлений о войне.

Андрей Чернышев

Известный актер также уроженец украинской столицы, но еще в молодости переехал в Россию, где построил карьеру. Украинским зрителям он известен по многочисленным российским сериалам.

Андрей Чернышев (скриншот)

После начала полномасштабного вторжения Чернышев не сделал публичного заявления с осуждением войны России против Украины. В материалах о его сегодняшней жизни отмечалось, что актер продолжает активно работать в Москве.

Юрий Стоянов

Стоянов родился в Одессе и провел часть детства. Наибольшую популярность он получил в России благодаря передаче под названием "Городок" и другим проектам на телевидении.

Юрий Стоянов (фото: instagram.com/stoyanovshow)

В то же время 2024 актер объяснял, почему не делает политических заявлений: по его словам, "его языком является искусство, а не политика". При этом публичного осуждения полномасштабного вторжения России в Украину Стоянова не было.

Елка

Елизавета Иванцев, известная как Елка, родилась в Ужгороде. Некоторое время она была популярна и в Украине, в частности работала судьей украинского "Х-фактора", однако основную карьеру впоследствии построила в России.

Елка (скриншот)

После начала полномасштабной войны певица отменила концерт и написала: "Уверена, что все всё понимают". При этом прямого осуждения российского вторжения, несмотря на свои украинские корни, она так и не сделала. Впоследствии стало известно и о получении им российского гражданства.

MARUV

Анна Корсун, известная как MARUV, родилась в Павлограде. Еще до полномасштабной войны она активно работала на российском рынке, а в 2019 году из-за гастролей в РФ отказалась подписывать условия участия в "Евровидении" от Украины.

MARUV (скриншот)

Также известно, что в 2022 году MARUV все же обращалась к российским военным с призывом задуматься о последствиях боевых действий и человеческих жертв. Однако она не назвала Путина агрессором и не выступила с прямым политическим осуждением российских властей. После этого публичных заявлений о войне не последовало.

В дальнейшем, в 2025-2026 годах украинские медиа продолжали называть ее позицию молчаливой, артистка до сих пор остается связанной с русскоязычным музыкальным рынком.