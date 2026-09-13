Участник "Фабрики зірок" назвал певца, чью карьеру хотел бы повторить: "Классный путь"

Чью карьеру PRONKIN хотел бы повторить

Среди выпускников старой "Фабрики зірок" певец в первую очередь выделил Макса Барских.

"Мне кажется, классный путь прошел Макс Барских. Думаю, сложнее всего после таких шоу - не просто вспыхнуть, а сохранить внимание к себе и продолжать развиваться", - сказал PRONKIN.

В то же время, Барских - не единственный артист из бывших участников шоу, за чьей карьерой он следит.

"Показательно, что многие выпускники "Фабрики" действительно стали звездами украинского шоу-бизнеса и даже через 15 лет продолжают покорять слушателей новыми гранями своего творчества. Светлана Тарабарова, тогда выступавшая под именем Эрика MamaRika - восхищаюсь этими артистами", - добавил пение.

Зачем PRONKIN пошел на "Фабрику зірок"

До участия в шоу Владислав уже работал с Jerry Heil, Артемом Пивоваровым и Машей Кондратенко. Однако от нового проекта он ждал совсем другого опыта.

"Мне было интересно увидеть себя со стороны: насколько органично выгляжу в кадре, как будут воспринимать меня и вокал профессиональные коучи в индустрии. То есть я хотел понять, насколько интересен в рамках телевизионного или стримингового проекта", - пояснил артист.

Кого он уже заметил среди участников

PRONKIN пока не называет кого-то одного своим главным конкурентом. По его словам, времени на знакомство со всеми участниками было немного.

"Мне очень нравится вайб и подача тех, с кем я уже успел познакомиться и пообщаться: это DISHA, LESAN, Nana Solis. Многие участники очень фирменные и стилевые, и мне точно есть чему у них поучиться", - рассказал певец.

При этом артист признает, что сильных участников в сезоне много.

"Почти на каждого участника смотрю с мыслью, что он может меня обойти. Все извне классные, наполненные и понимают, что здесь делают. Конечно, я еще не до конца знаю, кто как себя ведет на сцене, но из-за яркой внешности уже бессознательно задумываюсь: а вдруг этот человек прям очень крут?" - отметил он.