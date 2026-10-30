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Главная Люди Огромные игрушки и 101 роза: украинцы в Threads назвали "красные флажки" в начале романтических отношений
Люди 30 октября 2026, 12:47

Огромные игрушки и 101 роза: украинцы в Threads назвали "красные флажки" в начале романтических отношений

То, что для одних выглядит как проявление любви, для других может являться поводом прекратить общение
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Романтические жесты не всегда воспринимают как проявление любви (коллаж: Styler)
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Ревность, неожиданные визиты без предупреждения, чрезмерный контроль и даже огромные букеты могут вызвать отнюдь не те эмоции, на которые рассчитывает человек. То, что в кино часто показывают как романтику, в реальной жизни иногда воспринимают как нарушение личных границ.

В Threads пользовательница _rrrmmm__ стала инициатором обсуждения насчет жестов, которые многие считают романтичными, но для других они являются настоящими "красными флажками". Участники беседы поделились и собственными примерами, подробнее о которых расскажет Styler.

Неожиданные визиты и публичные признания

Так, одна из пользовательниц Сети предложила подписчикам поделиться мнениями и призвала назвать одну вещь, которую большинство считает романтичной, но на самом деле она является "сплошным красным флажком".

Пост пользовательницы Threads (скриншот)

На ее публикацию откликнулись и другие пользователи. В комментариях они назвали немало жестов и поступков, которые вместо восхищения вызывают у них настороженность или даже раздражение.

Некоторые участники обсуждения признались, что не считают романтическими сюрпризы, которые не оставляют другому человеку возможности выбора. Например, когда мужчина без предупреждения приезжает под дом и пишет: "Выходи, я приехал".

Другая участница обсуждения назвала тревожным сигналом ситуацию, когда человек находит адрес девушки и приходит к ней без приглашения. Такие жесты могут восприниматься не как упорное ухаживание, а как пренебрежение конфиденциальностью.

Для многих внезапное появление поклонника на пороге является "красным флажком" (скриншот)

Не всем по душе и публичные предложения жениться. Для кого-то это красивая история, а для кого-то избыточное давление, особенно если важное решение предлагают принять перед зрителями.

Когда забота превращается в контроль

Отдельно комментаторы обратили внимание на ревность, которую нередко пытаются оправдать сильными чувствами. Одна из пользователей назвала "красным флажком" ситуацию, когда партнер устраивает допрос и в то же время называет это попечительством.

Другая привела примеры контроля под видом заботы: запрета носить короткую юбку якобы из-за риска простудиться или требования каждые десять минут отчитываться, где ты находишься.

"Контроль, замаскированный под заботу, ревность", - так сформулировала свою позицию одна из участниц дискуссии.

Контроль считают недопустимым в начале отношений (скриншот)

Не понравилась комментаторам и чрезмерная опека без согласия. В частности, одна пользовательница написала, что не воспринимает романтическим жестом, когда ее без просьбы подхватывают на руки. Для нее это не проявление нежности, а нежелательное вмешательство в личное пространство.

Большие букеты и громкие жесты - не для всех

Не все участники обсуждения негативно воспринимают контроль или нарушение границ. Некоторые признались, что его отталкивают слишком показательные проявления чувств.

Среди таких примеров - огромные букеты, дорогие подарки и гигантские мягкие игрушки. Одна из пользователей коротко написала, что такие сюрпризы вызывают у нее вовсе не восхищение.

Другая участница дискуссии назвала "красным флажком" широкие жесты в начале знакомства, а также предложение жениться уже через неделю или месяц отношений. По ее мнению, настораживает и сценарий, в котором мужчина выступает "завоевателем", а женщина - "добычей".

Некоторым не нравятся и чрезмерно "сладкие" сообщения типа "заюш" и "котюш", особенно если за красивыми словами не стоит соответствующее поведение в реальной жизни.

Мнения пользователей часто сходились (скриншот)

Когда партнер решает все за двоих

Еще одна тема, прозвучавшая в комментариях - отсутствие равноправия в отношениях. Например, одна из пользовательниц рассказала, что ее раздражает ситуация, когда мужчина не позволяет заплатить за себя, аргументируя это словами "ибо я же мужчина".

Другая назвала тревожным сигналом фразу "я уже все придумал и спланировал", когда партнер не спрашивает мнение второго человека, а просто ставит его перед фактом.

Также в комментариях упомянули ситуацию, когда один из партнеров ведет себя как ребенок, а другой вынужден постоянно выполнять роль взрослого.

А еще одна пользователь обратила внимание на пары, которые после многих лет отношений так и не могут съехаться.

Длительные отношения без общего быта - табу (скриншот)

Почему важно слышать партнера

Один из комментариев касался ситуации, когда человек болеет и прямо просит не приезжать. Но вместо того, чтобы прислушаться, партнер отвечает: "Не выдумывай, уже еду".

Для кого такой поступок может казаться заботой, однако в этой истории важно другое: человек четко озвучил свое желание, но его проигнорировали.

Среди других ответов были и менее очевидные примеры - например, чрезмерное использование фильтров в соцсетях, через которые человек становится почти неузнаваемым, или постоянная отправка лирических песен.

Мнение одной из участниц обсуждения (скриншот)

В результате обсуждение показало: романтический жест не имеет универсального значения. То, что одному человеку кажется милым сюрпризом, другому может оказаться некомфортным. И, похоже, самое важное здесь не масштаб подарка или эффектность поступка, а уважение к желаниям и границам партнера.

Ранее мы рассказывали о том, как украинцы в Threads обсуждали, сколько чаевых нужно оставлять официантам в питании.

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