Владимир Ращук о сериале "Котляревський", похудении и своих принципах: "От роли из-за режиссера я уже отказывался"

– Вы запустили собственный продакшн. Какое решение как продюсер вы теперь принимаете иначе, чем принимали бы как актер?

– Как актер я читаю сценарий и думаю об одном: "Есть ли что играть?" Как продюсер читаю тот же текст и считаю: сколько стоит сцена, кого брать в команду, смогу ли гарантировать, что проект доживет до последнего съемочного дня. Актер отвечает за себя, продюсер отвечает за всех.

– Какие роли в кино вы прежде всего хотели бы доверять ветеранам?

– Прежде всего не только роли военных. Я участвовал в боевых действиях, а сейчас играю шеф-повара в ситкоме, и это нормально. Но есть вещи, которые не сыграешь из головы: человек, который вернулся с войны, потеря побратимов, тишина после обстрела. Здесь ветеран привнесет в кадр то, чего не даст ни одна репетиция. И я бы доверял ветеранам не только работу в кадре, но и за кадром: консультантами, постановщиками трюков, сценаристами. Именно там больше всего ошибок, потому что их допускают люди, которые войны не видели.

– Какую ошибку в изображении военных украинское кино до сих пор допускает чаще всего?

– Пафос. Мы до сих пор показываем военных как памятники: правильные фразы, чистая форма, суровый взгляд вдаль. А на позициях шутят, причем порой так, что гражданский бы не понял. Юмор там спасает. Военный - живой мужчина или женщина, который устает, спорит, скучает по дому. Герою без недостатков зритель не верит, а если не верит, то и не сопереживает. Вторая ошибка - мелочи: как держат оружие, как говорят по рации. Военный видит это за секунду, и для него фильм на этом заканчивается.

– Что рождение сына изменило в вашем представлении об отцовстве?

– Раньше я думал о будущем абстрактно. Теперь точно знаю, ради чего все это было: чтобы ему не пришлось воевать на той же войне. Остальное - это наше с ним, и выносить такое на публику у меня нет желания.

– Вы рассказывали, что похудели на 40 килограммов. Какое изменение образа жизни оказалось для вас самым сложным?

– Самое сложное было не со спортзалом, а с едой. Тренировка требует силы воли на час, питание требует ее круглосуточно. Я люблю готовить, экспериментировать, пробовать кухни разных стран. А пришлось перейти на простую одинаковую еду и придерживаться этого не неделю, а полтора года. Для человека, который умеет вкусно готовить, это настоящее испытание. Ирония в том, что после этого я сыграл шеф-повара.

– Какой профессиональный принцип вы не готовы нарушить даже ради большой роли?

– Я не работаю с людьми, чья позиция относительно войны для меня неприемлема. От роли из-за режиссера я уже отказывался и не жалею. Теперь, прежде чем сказать "да", узнаю, кто в команде: режиссер, оператор, партнеры. И второй принцип: если я согласился, проект не страдает от моих эмоций. Даже если с кем-то на площадке не сложилось, отработаю на сто процентов. Зритель не виноват, что мы с партнером из разных миров.

– Какое поведение своего персонажа в "Котляревском" вам труднее всего оправдать?

– Его вспышки гнева на кухне. Он вспыльчивый и может сорваться на команду из-за мелочи. По армии я знаю, что командир, который кричит без причины, теряет людей, потому что криком доверия не добьешься. Поэтому я искал, откуда у него эта вспыльчивость. Человек, который воссоздает забытые рецепты из "Енеїди", воспринимает любую небрежность как личное оскорбление. Это не оправдание, но так его можно понять. И это ситком, так что зритель посмеется, а не испугается.

– Какую историю об украинских ветеранах вы хотели бы рассказать языком кино, но ее до сих пор нет на экране?

– Историю человека, который ушел на войну малороссом, а украинцем стал в окопе. Собственно, это моя история. До большой войны я не спрашивал себя, кто я. Ответ дали боевые действия и мой комбат, который объяснял нам, откуда мы и почему мы не люди без роду и племени. Кино о боях у нас уже есть, а о том, как война возвращает человеку его идентичность, еще нет. И вторая история - о возвращении. Не о первом дне дома, а о первом годе, когда ты изменился, а мир вокруг жил своей жизнью.

Что у вас общего с персонажем в "Котляревском", а в чем вы совсем не похожи?

– Общее - любовь к кухне. На площадке мне не нужно было ничего изображать: я готовлю с восьми лет, а первые уроки получил от двух бабушек, украинки и гречанки. Борщевский воссоздает забытые блюда из "Енеїди". Я понемногу собираю рецепты своей семьи, часть которых мы потеряли вместе с Мариуполем. И так же, как он, мечтаю о собственном ресторане, только посвященном грекам Приазовья.

А за столом мы полные противоположности. Он шеф, и пробовать все - его работа. Я же полтора года ем одну и ту же простую еду. Получается, готовлю я как он, а ем как монах.

Что известно о сериале "Котляревський"

"Котляревський" - ситком о команде одноименного ресторана, где украинские кулинарные традиции получают современное прочтение. Работники заведения не только готовят и принимают гостей, но и влюбляются, конфликтуют и выпутываются из курьезных ситуаций.

Владимир Ращук сыграл вспыльчивого шеф-повара Борщевского, который воссоздает забытые рецепты из "Енеїди" Ивана Котляревского. К своему делу герой относится настолько придирчиво, что небрежность на кухне воспринимает как личное оскорбление.

Сериал создает Starlight Production для Нового канала. Среди актеров - Дарья Петрожицкая, Ирина Кудашова, Константин Октябрьский и Олег Гоцуляк. Премьера состоится 2 ноября в 19:00 на Новом канале.