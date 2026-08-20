Загадка, всколыхнувшая сеть: секрет мужчины на улице Бруклина почти 90 лет назад
На первый взгляд это абсолютно обычный черно-белый снимок нью-йоркской улицы, сделанный в 1936 году на Юнион-сквер в Бруклине. Однако одна крохотная деталь заставила приверженцев теорий заговоров искать ответы на вопрос: реальны ли путешествия во времени?
О какой именно детали идет речь, рассказывает Styler со ссылкой на Daily Express.
Секретная деталь на снимке
На переднем плане фотографии отчетливо видны мужчина, держащий у уха предмет, поразительно похожий на современный мобильный телефон. Он выглядит так, будто ведет оживленный разговор, и это за пять десятилетий до того, как портативные мобильные устройства были официально изобретены.
Пока конспирологи утверждают, что это безоговорочное доказательство путешествий во времени, скептики предлагают более рациональные объяснения . С высокой вероятностью мужчина мог просто чесать голову, держать карманные часы или слуховой аппарат, который был популярен в те времена.
Эксперимент или мистика: видео с 1938 года
Случай в Бруклине - далеко не единственный. Еще больше дискуссий вызвали архивные кинокадры 1938 года. На видео группа людей идет навстречу камере, и одна молодая женщина привлекает особое внимание: она явно с кем разговаривает, крепко прижимая одной рукой к уху прямоугольный предмет.
Загадку этого видео неожиданно раскрыл пользователь YouTube под ником Planetcheck, заявивший, что эта женщина - его прабабушка Гертруда Джонс:
По словам пользователя, на видео женщине 17 лет и она работала на заводе индустриального гиганта Dupont в штате Массачусетс.
Компания имела отдел телефонной связи и тестировала беспроводные телефоны.
Гертруде и еще пяти женщинам выдали эти устройства для тестирования на одну неделю. На видео она якобы разговаривает с одним из ученых, который идет справа от нее за кадром.
"iPhone" на картине XVII века
Еще одна ошеломляющая находка скрывается в мире классического искусства. На картине голландского художника Питера де Гуха, написанной в 1670 году, изображена уютная домашняя сцена.
Однако внимание современных зрителей привлек мужчина справа: он держит в руке предмет, который по форме, размеру и способу содержания выглядит точно как современный iPhone.
Хотя искусствоведы уверяют, что это, скорее всего, обычное письмо или небольшая книга, визуальное сходство настолько поразительно, что картина стала еще одним любимым аргументом конспирологов.
Ранее Styler сообщал о том, как внук заметил современный смартфон в руках своего дедушки-солдата.