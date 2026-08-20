Загадка, всколыхнувшая сеть: секрет мужчины на улице Бруклина почти 90 лет назад

Секретная деталь на снимке

На переднем плане фотографии отчетливо видны мужчина, держащий у уха предмет, поразительно похожий на современный мобильный телефон. Он выглядит так, будто ведет оживленный разговор, и это за пять десятилетий до того, как портативные мобильные устройства были официально изобретены.

Пока конспирологи утверждают, что это безоговорочное доказательство путешествий во времени, скептики предлагают более рациональные объяснения . С высокой вероятностью мужчина мог просто чесать голову, держать карманные часы или слуховой аппарат, который был популярен в те времена.

Эксперимент или мистика: видео с 1938 года

Случай в Бруклине - далеко не единственный. Еще больше дискуссий вызвали архивные кинокадры 1938 года. На видео группа людей идет навстречу камере, и одна молодая женщина привлекает особое внимание: она явно с кем разговаривает, крепко прижимая одной рукой к уху прямоугольный предмет.

Загадку этого видео неожиданно раскрыл пользователь YouTube под ником Planetcheck, заявивший, что эта женщина - его прабабушка Гертруда Джонс:

По словам пользователя, на видео женщине 17 лет и она работала на заводе индустриального гиганта Dupont в штате Массачусетс.

Компания имела отдел телефонной связи и тестировала беспроводные телефоны.

Гертруде и еще пяти женщинам выдали эти устройства для тестирования на одну неделю. На видео она якобы разговаривает с одним из ученых, который идет справа от нее за кадром.

"iPhone" на картине XVII века

Еще одна ошеломляющая находка скрывается в мире классического искусства. На картине голландского художника Питера де Гуха, написанной в 1670 году, изображена уютная домашняя сцена.

Однако внимание современных зрителей привлек мужчина справа: он держит в руке предмет, который по форме, размеру и способу содержания выглядит точно как современный iPhone.

Картина Питера де Гуха (фото: Wikipedia)

Хотя искусствоведы уверяют, что это, скорее всего, обычное письмо или небольшая книга, визуальное сходство настолько поразительно, что картина стала еще одним любимым аргументом конспирологов.