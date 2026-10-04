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Главная Гороскопы Эти знаки Зодиака часто недовольны жизнью: среди них Рак, Скорпион и Дева
Гороскопы 04 октября 2026 · 11:35
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Эти знаки Зодиака часто недовольны жизнью: среди них Рак, Скорпион и Дева

Кто-то не может смириться с несправедливостью, а кто-то просто любит выговориться
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Эти знаки Зодиака часто недовольны жизнью: среди них Рак, Скорпион и Дева

Кто из знаков Зодиака часто жалуется на жизнь (фото: Styler)

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых склонны чаще других сосредотачиваться на проблемах и делиться своим недовольством.

Кто возглавляет этот рейтинг, рассказывает Styler.

12 место - Стрелец

Стрельцы не любят долго зацикливаться на проблемах - им проще пошутить и двигаться дальше. Даже если жизнь подбрасывает трудности, они быстро ищут что-нибудь положительное.

11 место - Овен

Овны могут громко возмутиться, если что-то идет не по плану, но долго жаловаться - не в их стиле. Они скорее попытаются самостоятельно разобраться с проблемой.

10 место - Водолей

Водолеи нечасто устраивают эмоциональные разговоры о своих проблемах. Если их что-то не устраивает, они могут просто дистанцироваться и заняться чем-нибудь другим.

9 место - Козерог

Козероги привыкли полагаться на себя, поэтому не спешат рассказывать всем о своих затруднениях. Правда, когда проблем становится слишком много, они могут сильно пожаловаться близким.

8 место - Лев

Львы могут быть очень эмоциональными, когда испытывают несправедливость или нехватку внимания. Им важно, чтобы их услышали, поэтому иногда разговор о проблеме превращается в целую драму.

7 место - Телец

Тельцы особенно не любят, когда нарушают их комфорт. Если жизнь заставляет их выходить из зоны комфорта, поводов для недовольства может оказаться немало.

6 место - Близнецы

Близнецы обожают поговорить, поэтому могут превратить даже небольшую проблему в долгую историю. В то же время, после разговора они быстро переключаются на что-то новое.

5 место - Весы

Весы могут долго обсуждать то, что их огорчило, особенно если ситуация кажется им несправедливой. Им важно выговориться и услышать мнение человека, которому они доверяют.

4 место - Рыбы

Рыбы очень чувствительны к атмосфере вокруг, поэтому легко озабочены собственными и чужими проблемами. Когда эмоций становится слишком много, им сложно не поделиться своими переживаниями.

3 место - Скорпион

Скорпионы могут годами помнить неприятные ситуации и возвращаться к ним в разговорах. Если их действительно затронули, они обязательно расскажут, почему именно эта история до сих пор не дает им покоя.

2 место - Дева

Девы видят недостатки там, где другие даже не замечают, поэтому поводов для недовольства у них хватает. Они могут долго анализировать, что пошло не так и как все должно быть правильно.

1 место - Рак

Если Раков что-то расстроило, об этом обязательно узнают самые близкие люди. Они могут не только пожаловаться, но и не раз вернуться к ситуации, когда их обидели.

Ранее Styler рассказывал, какие знаки Зодиака дольше всего помнят обиды.

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