Битва за престол: несподівана правда про ворожнечу між Маркл і Міддлтон

Чутки про ворожнечу між Кейт Міддлтон і Меган Маркл обговорює весь світ ось уже кілька місяців. Але тепер стало відомо, що справжня ворожнеча, по суті, відбувається між самими герцогами, а не між їхніми дружинами. Вільям і Гаррі, колись здавалися найближчими братами, тепер майже не розмовляють один з одним, стверджують королівські джерела. Про це пише Express.со.

Як розповідає співрозмовник британського видання, сварка в першу чергу виникла між братами. А тільки потім – неприязнь між їхніми дружинами.

"Ніхто не дізнається точно, що викликало ворожнечу або з чим вона пов'язана. Але в королівських колах мало хто буде заперечувати, що був братський розлом – і це все суттєво ускладнює", - розповідає джерело в королівському палаці.

Кажуть, що між братами відбувся "повний і остаточний розрив зв'язків", і жоден з них не спробував виправити ситуацію.

Тепер герцогиня Кембриджська, як повідомляється, втрутилася, розуміючи, що вона може вплинути на ситуацію. Як виявилося, її дії вилилися у сварку з Меган Маркл. Кейт Міддлтон продовжує спроби відновлення братерських стосунків між Уїльямом та Гарі до появи малюка у Маркл. Повідомлялося, що майбутня королева помирила братів, однак джерело це заперечує.

Кейт Міддлтон (колаж РБК-Україна)

Нагадаємо, вагітна Меган Маркл знову розлютила Єлизавету ІІ своїми примхами. Стало відомо, що після пологів герцогиня хоче провести ексклюзивну домашню фотосесію з нею і малюком для популярного глянцю Vogue.

Раніше з'явилася інформація про те, що Меган Маркл вже могла народити дитину, але разом з принцом Гаррі прийняла рішення почекати з офіційним оголошенням цієї довгоочікуваної новини.

До речі, мама колишньої актриси терміново прилетіла до Лондона, щоб бути поруч з Меган в момент її пологів. Крім того, вона в перший час буде допомагати дочці та зятю доглядати за дитиною.