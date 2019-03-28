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Не хоче їхати в Росію: Усик привів у захват українців


Усик відмовився від чемпіонства і скасував бій з Лєбєдєвим

Олександр Усик відмовився від пояса WBA бою з росіянином Денисом Лєбєдєвим з причини того, що він вирішив перейти в суперважку категорію.

За словами боксера, який нещодавно зробив гучну заяву про Україні, він не хоче, щоб чемпіонський пояс "просто так" у нього був.

"Нехай хлопці за нього б'ються, це нормально. Денису успіхів, всім іншим хлопцям, хто буде брати участь за цей пояс, теж бажаю успіхів", - заявив Усик у своєму відеозверненні, опубликованому в особистому Instagram-акаунті.

Чемпіон Олександр Усик відмовився від пояса WBA бою з Денисом Лєбєдєвим

Користувачі соціальних мереж відреагували на таке рішення українського чемпіона.

  • Молдчага!
  • Не хоче скандалу. Якщо поїде в Росію, то почнуть всякий бруд виливати на нього, нерви псувати!
  • Так, все правилно сказав. Ввічливо і по-чоловічому.
  • Мужик!
  • По дорозі Рой Джонса, Пакьяо... Це хороший і небезпечний шлях. Але бійцеві це і потрібно.
  • Розумне рішення. Правильно зробив!
  • Один з кращих боксерів і людей на сьогоднішній день! Дай Бог здоров'я!
  • Шура, ти реально крутий! Перейти в суперважку вагу саме зараз, коли там стільки здорових лобів... Я захоплений твоєю відважністю і безстрашністю! Бажаю від усієї душі удачі та успіхів на твоєму не легкому шляху!
  • Все правильно! Ти наш чемпіон!

Деякі юзери вважають, що "цікавий був би бій, але не судилося".

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Зазначимо, що свій наступний бій Усик проведе у травні нинішнього року. Місце проведення і суперник офіційно поки не анонсовані.

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