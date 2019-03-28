Не хоче їхати в Росію: Усик привів у захват українців

Олександр Усик відмовився від пояса WBA бою з росіянином Денисом Лєбєдєвим з причини того, що він вирішив перейти в суперважку категорію.

За словами боксера, який нещодавно зробив гучну заяву про Україні, він не хоче, щоб чемпіонський пояс "просто так" у нього був.

"Нехай хлопці за нього б'ються, це нормально. Денису успіхів, всім іншим хлопцям, хто буде брати участь за цей пояс, теж бажаю успіхів", - заявив Усик у своєму відеозверненні, опубликованому в особистому Instagram-акаунті.

Чемпіон Олександр Усик відмовився від пояса WBA бою з Денисом Лєбєдєвим

Користувачі соціальних мереж відреагували на таке рішення українського чемпіона.

Молдчага!

Не хоче скандалу. Якщо поїде в Росію, то почнуть всякий бруд виливати на нього, нерви псувати!

Так, все правилно сказав. Ввічливо і по-чоловічому.

Мужик!

По дорозі Рой Джонса, Пакьяо... Це хороший і небезпечний шлях. Але бійцеві це і потрібно.

Розумне рішення. Правильно зробив!

Один з кращих боксерів і людей на сьогоднішній день! Дай Бог здоров'я!

Шура, ти реально крутий! Перейти в суперважку вагу саме зараз, коли там стільки здорових лобів... Я захоплений твоєю відважністю і безстрашністю! Бажаю від усієї душі удачі та успіхів на твоєму не легкому шляху!

Все правильно! Ти наш чемпіон!

Деякі юзери вважають, що "цікавий був би бій, але не судилося".

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Зазначимо, що свій наступний бій Усик проведе у травні нинішнього року. Місце проведення і суперник офіційно поки не анонсовані.