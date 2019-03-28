Не хочет ехать в Россию: Усик привел в восторг украинцев

Усик отказался от чемпионства и отменил бой с Лебедевым
Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с россиянином Денисом Лебедевым по причине того, что он решил перейти в супертяжелую категорию.
По словам боксера, который недавно сделал громкое заявление об Украине, он не хочет, чтобы чемпионский пояс "просто так" у него был.
"Пускай ребята за него боксируют, это нормально. Денису успехов, всем остальным ребятам, кто будет участвовать за этот пояс, тоже желаю успехов", - заявил Усик в своем видеообращени, опубликованном в личном Instagram-аккаунте.
Чемпион Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с Денисом Лебедевым
Пользователи социальных сетей отреагировали на такое решение украинского чемпиона.
Некоторые юзеры считают, что "интересный был бы бой, но не суждено".
Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Отметим, что свой следующий бой Усик проведет в мае нынешнего года. Место проведения и соперник официально пока не анонсированы.