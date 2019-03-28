Не хочет ехать в Россию: Усик привел в восторг украинцев

Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с россиянином Денисом Лебедевым по причине того, что он решил перейти в супертяжелую категорию.

По словам боксера, который недавно сделал громкое заявление об Украине, он не хочет, чтобы чемпионский пояс "просто так" у него был.

"Пускай ребята за него боксируют, это нормально. Денису успехов, всем остальным ребятам, кто будет участвовать за этот пояс, тоже желаю успехов", - заявил Усик в своем видеообращени, опубликованном в личном Instagram-аккаунте.

Чемпион Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с Денисом Лебедевым

Пользователи социальных сетей отреагировали на такое решение украинского чемпиона.

Молдчага!

Не хочет скандала. Если поедет в Россию, то начнут всякую грязь на него выливать, нервы портить!

Да, все правилно сказал. Вежливо и по-мужски.

Мужик!

По пути Рой Джонса, Пакьяо... Это хороший и опасный путь. Но бойцу это и нужно.

Умное решение. Правильно сделал!

Один из лучших боксеров и людей на сегодняшний день! Дай Бог здоровья!

Шура, ты реально крут! Перейти в супертяжелый вес именно сейчас, когда там столько здоровых лбов… Я восхищен твоей отважностью и бесстрашием! Желаю от всей души удачи и успехов на твоем не легком пути!

Все правильно! Ти наш чемпіон!

Некоторые юзеры считают, что "интересный был бы бой, но не суждено".

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Отметим, что свой следующий бой Усик проведет в мае нынешнего года. Место проведения и соперник официально пока не анонсированы.