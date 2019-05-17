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Кіркоров може очолити Євробачення: подробиці

STYLERПерсони    17.05.2019 - 13:04
Кіркоров може очолити Євробачення: подробиці
Фото: колаж РБК-Україна

Ані Лорак знайшла однодумців у РФ про Кіркорова - "символа Євробачення"

Філіп Кіркоров може стати президентом Євробачення, якщо після виборів до Європарламенту 25 травня мандати отримає латвійська партія "Нова згода". Справа в тому, що вона офіційно висунула на посаду голови міжнародного пісенного конкурсу кандидатуру росіянина Вадима Манукяна - члена експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства при Держдумі РФ - який вже пообіцяв передати пост "королю російської поп-музики", передають росЗМІ.

Так російський громадський працівник відреагував на заяву скандальної української співачки Ані Лорак про те, що Кіркоров "ідеально" підійшов би на посаду президента Євробачення.

Кіркоров може очолити Євробачення: подробиці

Філіп Кіркоров та Ані Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)

Манукян заявив, що солідарний з Лорак у цьому питанні, однак існує офіційна процедура, і розповів "Дні.ру" про внесення своєї кандидатури латвійської партією на цей пост.

"З першого дня мого висунення я кажу про те, що бачу своїм заступником тільки Філіпа Кіркорова, так як саме ця людина для мене є символом Євробачення не тільки в Росії, але і в світі", - заявив він.

При цьому Манукян готовий "заради спільної справи" поступитися пост президента Євробачення Кіркорову, якщо його кандидатуру затвердять після 25 травня.

Кіркоров може очолити Євробачення: подробиці

Фото: Філіп Кіркоров (скріншот)

Раніше повідомлялося, що Філіп Кіркоров в інтерв'ю Ксенії Собчак заявив про готовність путінського емісара вести діалог з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Також він зізнався, що дуже сумує за україною, і в завуальованій формі визнав окупований Крим українським.

Також ми писали про те, що Вєрка Сердючка виступить у фіналі Євробачення 18 травня. Андрій Данилко вже прилетів в Ізраїль і був неприємно здивований тим, що публіка за кордоном не розуміє, що Вєрка Сердючка - це лише образ.

Нагадаємо, у гранд-фіналі конкурсу Євробачення 2019, який пройде 18 травня в Ізраїлі, виступлять представники 26 країн.

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