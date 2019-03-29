Лободі заплатили 400 тисяч євро: стало відомо, за яку послугу

Світлана Лобода за один корпоратив в США отримала приблизно 400 тис. євро. Про це розповіла продюсер української співачки Нателла Крапівіна в інтерв'ю Тіні Канделакі.

Нагадаємо, що на початку березня Лобода поїхала в тур по містах Північної Америки. Зі своїм шоу SuperStar Світлана виступила в Торонто, Лос-Анджелесі, Чикаго, Нью-Йорку, Маямі, Бостоні і Сан-Франциско.

В одному з цих мегаполісів Лободі казково поталанило, адже їй вдалося виступити на корпоративі у дуже багатих людей. Причому за невеликий концерт артистка отримала просто космічну суму – їй заплатили майже півмільйона євро!

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"Найбільший гонорар, який заплатили Світлані? Чесно. Ну що? 200? 300? Більше? 400?" - запитала Канделакі у Нателли.

На що продюсер Лободи відповіла: "Десь так".

Канделакі навіть не повірила своїм вухам.

"400 за корпоратив? Цей чоловік живий ще? Не сидить? Дай адресу! Яка взагалі тема крута. 400 тисяч євро Свєті заплатила за корпоратив. Зараз всі артисти, які були в Лос-Анджелесі, заздрять", - сказала Канделакі.

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У цілому Крапівіна каже, що в Сполучених Штатах "були кльові дні".

"Кожне місто як захоплююча глава карколомного бестселера. Я люблю Америку як турист. Це країна, в яку лише гостем. Тоді вона рівно така, якою ти її собі придумав", - зазначила продюсер Лободи.

Нагадаємо, що не так давно Світлана Лобода сильно підвищила свої гонорари. Якщо ще місяць тому виступ опальної артистки коштував приблизно 75 тис. євро, то зараз "виклик" співачки стане бажаючим аж в 100 тис. євро.