MARUV вирушила до Ізраїлю перед Євробаченням

MARUV розкритикували за зайву зухвалість
MARUV вирушила з концертом в Тель-Авів. Виступ має відбутися сьогодні, 29 березня, в столиці Ізраїлю, яка приймає в цьому році Євробачення. Про це Анна Корсун написала в Instagram.
Втім не всі шанувальники зірки, яка в цьому році зі скандалом відмовилася від участі в Євробаченні, підтримали виконавицю.
MARUV поїхала з концертом в Ізраїль (скрін: instagram.com/maruvofficial)
Деякі користувачі соцмережі розкритикували її за зайву зухвалість, написавши, що вона "лізе через кватирку", раз її не пустили в двері.
MARUV поїхала з концертом в Ізраїль (скрін: facebook.com/MaruvOfficial)
До речі, нещодавно MARUV розлютила шанувальників своїм недбалим ставленням до України. Вони розкритикували її за концерти в країні-окупанті, а також за виступ на російській радіостанції.
Нагадаємо, що MARUV в пікантній позі знялася для російського глянцю. Після зйомок для глянцю виконавиця відвідала радіостанцію "Москва FM", де була гостею програми "Вулиця правди".