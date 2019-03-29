MARUV отправилась в Израиль перед Евровидением

MARUV раскритиковали за излишнюю напористость
MARUV отправилась с концертом в Тель-Авив. Выступление должно состояться сегодня, 29 марта, в столице Израиля, которая принимает в этому году Евровидение. Об этом Анна Корсун написала в Instagram.
Впрочем не все поклонники звезды, которая в этом году со скандалом отказалась от участия в Евровидении, поддержали исполнительницу.
MARUV поехала с концертом в Израиль (скрин: instagram.com/maruvofficial)
Некоторые пользователи соцсети раскритиковали ее за излишнюю напористость, написав, что она "лезет через форточку", раз ее не пустили в дверь.
MARUV поехала с концертом в Израиль (скрин: facebook.com/MaruvOfficial)
К слову, недавно MARUV разозлила поклонников своим небрежным отношением к Украине. Они раскритиковали ее за концерты в стране-оккупанте, а также за выступление на российской радиостанции.
Напомним, что MARUV в пикантной позе снялась для российского глянца. После съемок для глянца исполнительница посетила радиостанцию "Москва FM", где была гостьей программы "Улица правды".