MARUV отправилась в Израиль перед Евровидением

MARUV отправилась с концертом в Тель-Авив. Выступление должно состояться сегодня, 29 марта, в столице Израиля, которая принимает в этому году Евровидение. Об этом Анна Корсун написала в Instagram.

Впрочем не все поклонники звезды, которая в этом году со скандалом отказалась от участия в Евровидении, поддержали исполнительницу.

MARUV поехала с концертом в Израиль (скрин: instagram.com/maruvofficial)

Некоторые пользователи соцсети раскритиковали ее за излишнюю напористость, написав, что она "лезет через форточку", раз ее не пустили в дверь.

"Не пустили в Тель-Авив, тогда сама приеду";

"Если дверь в Тель-Авив не открывается, залезает через форточку";

"Подорвешь Тель-Авив до начала самого Евро! Вот что называется "боюсь выиграть в конкурсах";

"А давайте не выпустим Марув из Тель-авива. Может выступит на Евровидении";

"Если Мухамед не идет к горе, то гора идет к Мухамеду";

"Это даже смешно! Про-мотур перед Евровидением. Если еще пригласят выступить в финале во время подсчета голосов, то вообще бомба".

MARUV поехала с концертом в Израиль (скрин: facebook.com/MaruvOfficial)

К слову, недавно MARUV разозлила поклонников своим небрежным отношением к Украине. Они раскритиковали ее за концерты в стране-оккупанте, а также за выступление на российской радиостанции.

Напомним, что MARUV в пикантной позе снялась для российского глянца. После съемок для глянца исполнительница посетила радиостанцию "Москва FM", где была гостьей программы "Улица правды".