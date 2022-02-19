Могилевська зробила зізнання про здоров'я і звернулася до фанів: не засмучуйтесь

Наталя зізналася, що не надто стежить за своїм здоров'я, і відправилася робити чек-ап в лабораторію неподалік від офісу, щоб заощадити час.

"Ви слухаєте страшного нехлюя, який взагалі не робить ніяких обстежень, вважає, що він здоровий і міцний. Тому у мене подія - я пішла і зробила загальне обстеження і здала всі аналізи", - зізналася зірка.

Скріншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також вона зазначила, як важливо регулярно проводити обстеження і своєчасно виявляти хвороби, щоб не лікувати потім наслідки та не заробити хронічну недугу.

Скріншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Крім того, Могилевська поділилася пікантним фото з гримерки. Наталя одягла шкіряний костюм, що складається зі спідниці-міні мигдального відтінку і піджака в тон. Вона вибрала карамельні мюлі на високих підборах і продемонструвала на камеру стрункі ніжки й апетитне декольте.

Співачка повідомила, що виключила з березневої концертної програми деякі хіти.

Наталя показала спокусливий образ в шкірі (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Відразу попереджаю, не ображайтеся і не турбуйтеся. Я навмисне виключила деякі пісні з програми концертів", - написала артистка.

Вона пояснила, що сумних і ліричних пісень в оновленому репертуарі не буде - співачка хоче повеселитися разом з публікою.