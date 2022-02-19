Могилевская сделала признание о здоровье и обратилась к фанам: не расстраивайтесь

Наталья призналась, что не слишком следит за своим здоровье, и отправилась делать чек-ап в лабораторию неподалеку от офиса, чтобы сэкономить время.

"Вы слушаете страшного разгильдяя, который вообще не делает никаких обследований, считает, что он здоров и крепок. Поэтому у меня событие – я пошла и сделала общее обследование и сдала все анализы", - призналась звезда.

Скриншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также она отметила, как важно регулярно проводить обследования и своевременно выявлять болезни, чтобы не лечить потом последствия и не заработать хронический недуг.

Скриншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кроме того, Могилевская поделилась пикантным фото из примерки. Наталья предпочла кожаный костюм, состоящий из юбки-мини миндального оттенка и пиджака в тон. Она выбрала карамельные мюли на высоком каблуке и продемонстрировала на камеру стройные ножки и аппетитное декольте.

Певица сообщила, что исключила из мартовской концертной программы некоторые хиты.

Наталья показала соблазнительный образ в коже (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Сразу предупреждаю, не обижайтесь и не расстраивайтесь. Я умышленно исключила некоторые песни из программы концертов", - написала артистка.

Она пояснила, что грустных и лирических песен в обновленном репертуаре не будет - певица хочет повеселиться вместе с публикой.