"Невелика проблема": стало відомо про самопочуття Лоліти Мілявської

Фото: Лоліта Мілявська (facebook.com/pg/LolitaMilyavskaya)

Артистка розповіла, що з нею сталося

Відома естрадна співачка Лоліта Мілявська, яку нещодавно терміново госпіталізували перед концертом з дуже високим тиском, розповіла, що стало причиною гіпертонічного кризу. Артистка записала невелике відео і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram.

Вона подякувала шанувальникам за підтримку та повідомила, що концерт в Могильові, Білорусь, буде перенесений.

"Дорогі користувачі мережі! Я перший раз вийшла з того моменту, як покинула сцену під час концерту в Могильові. Я хочу сказати спасибі за теплі слова, а також за те, що жоден глядач не здав квитки. Буде перенесення концерту. Інші концерти відбудуться, я вже сьогодні відпрацювала Подольськ", - повідомила Лоліта Мілявська.

Вона пояснила, що стало причиною високого тиску, з якому медикам вдалося впоратися не відразу.

"Можу сказати, що я вже прийшла до тями і це невелика проблема з тиском. І це реакція на один препарат, судинний, який мені вкололи. І ніхто не знав, що саме зі мною буде така реакція", - зазначила співачка.

Також вона відповіла журналістам, які після її госпіталізації написали про те, що у неї інсульт.

"Тому дякую вам усім за підтримку, дякую нормальним журналістам, а не тим, які писали, що у Мілявської інсульт і вимагали підтвердження. Деякі канали навіть примудрилися влізти в мою гримерку. Мабуть хотіли зняти мій останній день на Титаніку. Ось вам! Мілявська жива", - резюмувала артистка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Лоліту Мілявську екстрено госпіталізували перед концертом в Білорусі.

А також ми розповідали про те, що співачка Лоліта Мілявська розповіла, що у неї є проблеми зі здоров'ям.

Відео: РБК-Україна