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"Небольшая проблема": стало известно о самочувствии Лолиты Милявской

STYLERПерсона    21.11.2018 - 23:10
"Небольшая проблема": стало известно о самочувствии Лолиты Милявской
Фото: Лолита Милявская (facebook.com/pg/LolitaMilyavskaya)

Артистка рассказала, что с ней произошло

Известная эстрадная певица Лолита Милявская, которую недавно экстренно госпитализировали перед концертом с очень высоким давлением, рассказала, что стало причиной гипертонического криза. Артистка записала небольшое видео и опубликовала его на своей странице в Instagram.

Она поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что концерт в Могилеве, Беларусь, будет перенесен.

"Дорогие пользователи сети! Я первый раз вышла с того момента, как покинула сцену во время концерта в Могилеве. Я хочу сказать спасибо за теплые слова, а также за то, что ни один зритель не сдал билеты. Будет перенос концерта. Остальные концерты состоятся, я уже сегодня отработала Подольск", - сообщила Лолита Милявская.

Она объяснила, что стало причиной высокого давления, с котором медикам удалось справиться не сразу.

"Могу сказать, что я уже пришла в чувство и это небольшая проблема с давлением. И это реакция на один препарат, сосудистый, который мне укололи. И никто не знал, что именно со мной будет такая реакция", - отметила певица.

Также она ответила журналистам, которые после ее госпитализации написали о том, что у нее инсульт.

"Поэтому благодарю вас всех за поддержку, благодарю нормальных журналистов, а не тех, которые писали, что у Милявской инсульт и требовали подтверждения. Некоторые каналы даже умудрились влезть в мою гримерку. Видимо хотели заснять мой последний день на Титанике. Вот вам! Милявская жива", - резюмировала артистка.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Лолиту Милявскую экстренно госпитализировали перед концертом в Беларуси.

А также мы рассказывали о том, что певица Лолита Милявская рассказала, что у нее есть проблемы со здоровьем.

Видео: РБК-Украина

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