Невістка Порошенко жорстко звернулася до дружини Зеленського

Олена Зеленська отримала відповідь від Юлії Порошенко, від дружини сина президента. Невістка чинного гаранта зазначила, що їй знайомі почуття, коли на її сім'ю виливалися "тонни відвертої брехні та необ'єктивного злого гумору", але перед нею ніхто не вибачився. Також вона порадила взяти приклад з британських ЗМІ та виплатити компенсацію за слова каналу "1+1" та "Кварталу 95". Про це Юлія Порошенко написала у своєму Facebook.

Юлія Порошенко написала, що образи на адресу своєї родини вона чула протягом останніх п'яти років постійно. Вона зазначила, що розуміє почуття дружини кандидата в президенти Олени Зеленської.

"Хочу висловити слова підтримки Олені Зеленскій. Мені дуже добре зрозумілі Ваші почуття і емоції. Такі ж, які я відчувала, коли виливалися тонни відвертої брехні та необ'єктивного злого гумору, в тому числі з екранів 1+1 та зі сцени "95 кварталу" в адресу моєї сім'ї. Сподіваюся, Ви не маєте відношення до цього, але зараз Вам буде легше зрозуміти мене, і що я відчувала останні 5 років. На жаль, на відміну від Вас, за всі п'ять років мені не довелося почути хоч раз вибачення і "публічні спростування" від "Плюсів", ні від "Кварталу", - написала невістка Порошенко.

Юлія також порадила у своїй публікації брати приклад з британських ЗМІ та виплатити компенсацію.

"В медіастандартах, я б радила брати приклад з британських ВВС, які публічно вибачилися і виплатили компенсацію, яка, повністю піде на потреби нашої армії", - підсумувала вона.

Зеленська отримала відповідь від Юлії Порошенко (скріншот: facebook.com/ali.julia)

В мережі по-різному відреагували на заяву родички чинного президента:

Браво і низький уклін.

тобто відчували і терпіли 5 ?! Протягом 5 років не потрібні були бабки, а тут прям перед виборами Ви вирішили попросити компенсацію?

Так що, Порошенко виплатить компенсацію Олені Зеленській?

Всі розумні, поки їх не торкнеться. Я тебе дуже розумію. Тримайся.

Думаю, Вам варто попросити свекра або чоловіка (про компенсацію – ред.), ну в крайньому випадку зателефонувати в Украборомпром, Свинарчукам і Гладковським...

Я пишаюся тим, що у нас сім'я президента благородна! Пані Юля, вони ніколи не вибачаться. Бидло не вибачається. Головне, щоб вони не дорвалися до влади і не втопили країну в крові.

Ви, Юля, не дивитеся канал Прямий, який належить батькові вашого чоловіка. Ось де фейкомет.

Респект і повага вашій родині!

Зеленська отримала відповідь від Юлії Порошенко - реакція мережі (скріншоти: facebook.com/ali.julia)

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що зустрічався з Порошенком на Банковій.

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