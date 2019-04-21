Невестка Порошенко жестко обратилась к жене Зеленского

Зеленскую в своем Facebook "поддержала" Юлия Порошенко
Елена Зеленская получила ответ от Юлии Порошенко, супруги сына президента. Невестка действующего гаранта отметила, что ей знакомы чувства, когда на ее семью выливались "тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора", но перед ней никто не извинился. Также она посоветовала взять пример с британских СМИ и выплатить компенсацию за слова канала "1+1" и "Квартала 95". Об этом Юлия Порошенко написала в своем Facebook.
Юлия Порошенко написала, что оскорбления в адрес своей семьи она слышала в течение последних пяти лет постоянно. Она отметила, что понимает чувства супруги кандидата в президенты Елены Зеленской.
"Хочу выразить слова поддержки Елене Зеленской. Мне очень хорошо понятны Ваши чувства и эмоции. Такие же, какие я чувствовала, когда выливались тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора, в том числе с экранов 1+1 и со сцены "95 квартала" в адрес моей семьи. Надеюсь, Вы не имеете отношения к этому, но сейчас Вам будет легче понять меня, и что я испытывала последние 5 лет. К сожалению, в отличие от Вас, за все пять лет мне не довелось услышать хоть раз извинения и "публичные опровержения" ни от "Плюсов", ни от "Квартала", - написала невестка Порошенко.
Юлия также посоветовала в своей публикации брать пример с британских СМИ и выплатить компенсацию.
"В медиастандартах, я бы советовала брать пример с британских BBC, которые публично извинились и выплатили компенсацию, которая, полностью пойдет на нужды нашей армии", - подытожила она.
Зеленская получила ответ от Юлии Порошенко (скриншот: facebook.com/ali.julia)
В сети по-разному отреагировали на заявление родственницы действующего президента:
Зеленская получила ответ от Юлии Порошенко - реакция сети (скриншоты: facebook.com/ali.julia)
Напомним, что ранее Зеленский заявил, что встречался с Порошенко на Банковой.
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