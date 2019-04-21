Невестка Порошенко жестко обратилась к жене Зеленского

Елена Зеленская получила ответ от Юлии Порошенко, супруги сына президента. Невестка действующего гаранта отметила, что ей знакомы чувства, когда на ее семью выливались "тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора", но перед ней никто не извинился. Также она посоветовала взять пример с британских СМИ и выплатить компенсацию за слова канала "1+1" и "Квартала 95". Об этом Юлия Порошенко написала в своем Facebook.

Юлия Порошенко написала, что оскорбления в адрес своей семьи она слышала в течение последних пяти лет постоянно. Она отметила, что понимает чувства супруги кандидата в президенты Елены Зеленской.

"Хочу выразить слова поддержки Елене Зеленской. Мне очень хорошо понятны Ваши чувства и эмоции. Такие же, какие я чувствовала, когда выливались тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора, в том числе с экранов 1+1 и со сцены "95 квартала" в адрес моей семьи. Надеюсь, Вы не имеете отношения к этому, но сейчас Вам будет легче понять меня, и что я испытывала последние 5 лет. К сожалению, в отличие от Вас, за все пять лет мне не довелось услышать хоть раз извинения и "публичные опровержения" ни от "Плюсов", ни от "Квартала", - написала невестка Порошенко.

Юлия также посоветовала в своей публикации брать пример с британских СМИ и выплатить компенсацию.

"В медиастандартах, я бы советовала брать пример с британских BBC, которые публично извинились и выплатили компенсацию, которая, полностью пойдет на нужды нашей армии", - подытожила она.

Зеленская получила ответ от Юлии Порошенко (скриншот: facebook.com/ali.julia)

В сети по-разному отреагировали на заявление родственницы действующего президента:

Браво и низкий поклон.

Т. е. испытывали и терпели 5 ?! На протяжении 5 лет не нужны были бабки, а тут прям перед выборами Вы решили компенсацию попросить?

Так что, Порошенко выплатит компенсацию Елене Зеленской?

Все умные, пока их не коснется. Я тебя очень понимаю. Держись.

Думаю, Вам стоит попросить свекра или мужа (о компенсации – ред.), ну в крайнем случае позвонить в Украборомпром, Свинарчукам и Гладковским...

Я горжусь тем, что у нас семья президента благородная! Госпожа Юля, они никогда не извинятся. Быдло не извиняется. Главное, чтобы они не дорвались к власти и не утопили страну в крови.

Вы, Юля, не смотрите канал Прямой. принадлежащий отцу вашего супруга. Вот где фейкомет.

Респект и уважение вашей семье!

Зеленская получила ответ от Юлии Порошенко - реакция сети (скриншоты: facebook.com/ali.julia)

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что встречался с Порошенко на Банковой.

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