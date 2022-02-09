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"Він став людиною-легендою": помер відомий український режисер

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Середа 09 лютого 2022 13:12
"Він став людиною-легендою": помер відомий український режисер Фото: На 88-му році життя помер Геннадій Тарасуль (facebook.com/nsku.od.ua)
Автор: Styler

Восьмого лютого 2022 року з життя пішов український режисер Геннадій Тарасуль. Легенди українського кінематографа не стало у віці 87 років.

Скорботна новина з'явилася на сторінці Одеського відділення НСКУ в Facebook.

Тарасуль був найстарішим членом Одеського відділення НСКУ Геннадія. Причину смерті і дату прощання з ним не розголошували.

&quot;Він став людиною-легендою&quot;: помер відомий український режисер

Фото: Геннадій Львович був видатним режисером і сценаристом (facebook.com/gennadiytruhanov)

"Для кінематографістів він став людиною-легендою ще задовго до появи однойменної вищої іменної нагороди - "Легенда Одеської кіностудії", яку вручали тим, хто присвятив життя створенню і зміцненню слави Чорноморського Голлівуду", – написали в некролозі представники Одеського відділення НСКУ.

Біографія Геннадія Тарасуля

Український режисер народився 20 січня 1935 року в родині військового. У 1959 році він закінчив Одеський політехнічний інститут.

&quot;Він став людиною-легендою&quot;: помер відомий український режисер

Геннадій Тарасуль створив глядацький центр МКФ "Золотий Дюк" (facebook.com/odesafilmstudio)

Трасуль завжди мріяв про кінематограф, його мрії судилося збутися. Після інституту він пішов працювати на Одеську кіностудію як режисер і сценарист.

Його дебют відбувся зі спільної роботи з Кірою Муратовою "Короткі зустрічі". Він виступив як другий режисер.

Також Геннадій Львович був режисером кінокартин "Випадок зі слідчої практики", "Валерка, Ремка +...", "Довгі дроти", "Фантазії Веснухіна".

Як сценарист Тарасуль виступав у роботі над такими фільмами: "Відповідна міра", "Гені - зірка далека і близька".

Геннадій Львович також відзначився на письменницькому терені. Він видавав повісті, а його п'єса "Аварія" лягла в основу вистави.

У 1988 році Тарасуль придумав і втілив у життя ідею створення глядацького центру МКФ "Золотий Дюк".

Син Геннадія Львовича - Олександр Тарасуль пішов по стопах батька, він став кінопродюсером і драматургом.

Нагадаємо, що раніше ми писали про смерть відомого українського актора театру і кіно Євгенія Федорченко.

У грудні минулого року в Польщі помер уродженець України, актор і танцюрист Жора Корольов. Чоловік помер у себе вдома, його знайшла кохана, але врятувати Жору не вдалося.

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