"Он стал человеком-легендой": умер известный украинский режиссер

Восьмого февраля 2022 года из жизни ушел украинский режиссер Геннадий Тарасуль. Легенды украинского кинематографа не стало в возрасте 87 лет.

Скорбная новость появилась на странице Одесского отделения НСКУ в Facebook.

Тарасуль был старейшим членом Одесского отделения НСКУ Геннадия. Причину смерти и дату прощания с ним не разглашали.

Фото: Геннадий Львович был выдающимся режиссером и сценаристом (facebook.com/gennadiytruhanov)

"Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды - "Легенда Одесской киностудии", которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы Черноморского Голливуда", – написали в некрологе представители Одесского отделения НСКУ.

Биография Геннадия Тарасуля

Украинский режиссер родился 20 января 1935 года в семье военного. В 1959 году он окончил Одесский политехнический институт.

Геннадий Тарасуль создал Зрительский центр МКФ "Золотой Дюк" (facebook.com/odesafilmstudio)

Трасуль всегда мечтал о кинематографе, его мечте суждено было сбыться. После института он пошел работать на Одесскую киностудию в качестве режиссера и сценариста.

Его дебют состоялся с совместной работы с Кирой Муратовой "Короткие встречи". Он выступил в качестве второго режиссера.

Также Геннадий Львович был режиссером кинокартин "Случай из следственной практики", "Валерка, Ремка +...", "Длинные провода", "Фантазии Веснухина".

В качестве сценариста Тарасуль выступал в работе над такими фильмами: "Соответствующая мера", "Гени - звезда дальняя и близкая".

Геннадий Львович также отметился на писательском поприще. Он издавал повести, а его пьеса "Авария" легла в основу спектакля.

В 1988 году Тарасуль придумал и воплотил в жизнь идею создания Зрительского центра МКФ "Золотой Дюк".

Сын Геннадия Львовича - Александр Тарасуль пошел по стопам отца, он стал кинопродюсером и драматургом.