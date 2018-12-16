"Він доросла людина": Кухар висловилася про "путінське" татуювання Полуніна

Сувора і справедлива суддя проекту "Танці з зірками", українська балерина Катерина Кухар прокоментувала вчинок українського танцівника Сергія Полуніна, що зробив собі татуювання із зображенням президента РФ Володимира Путіна. Катерина поділилася своїми думками щодо цього дивного вчинку співвітчизника в передачі Каті Осадчої "Світське життя".

"Ми знайомі дуже близько і ми повинні були в жовтні танцювати" Лісову пісню", це була пропозиція Сергія танцювати на цій сцені. І, звичайно, мені дуже шкода, що все так сталося. Але він - доросла людина, і я вважаю, що ми всі несемо відповідальність за те, що ми робимо, і насамперед перед Богом. В балетному світі, звичайно, Сергій - неординарна особистість, неординарний танцівник ", - сказала Катерина.

Катерина Кухар і Катя Осадча (Скріншот з YouTube)

Також балерина зізналася, що дуже любить їсти мандарини і олів'є на новорічні свята.

Відзначимо, що Сергій Полунін отримав друге гражданстов - російське.

Як раніше повідомлялося, артист балету Сергій Полунін зізнався в любові до президента РФ.

Також ми розповідали про те, що Сергій Полунін відхрестився від поста в соціальній мережі і повідомив, що нічого про це не знає. Пізніше в скандалі з Полуніним сплив новий нюанс.