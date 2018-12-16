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"Он взрослый человек": Кухар высказалась о "путинской" татуировке Полунина

STYLERПерсона    16.12.2018 - 10:24

Самая строгая и справедливая судья проекта Танцы со звездами, украинская балерина Екатерина Кухар прокомментировала поступок украинского танцовщика Сергея Полунина, который сделал себе татуировку с изображением президента РФ Владимира Путина. Екатерина поделилась своими мыслями насчет этого странного поступка соотечественника в передаче Кати Осадчей "Светская жизнь".

"Мы знакомы очень близко и мы должны были в октябре танцевать" Лесную песню", это было предложение Сергея танцевать на этой сцене. И, конечно, мне очень жаль, что все так произошло. Но он - взрослый человек, и я считаю, что мы все несем ответственность за то, что мы делаем, и прежде всего перед Богом. В балетном мире, конечно, Сергей - неординарная личность, неординарный танцовщик ", - сказала Екатерина.

&quot;Он взрослый человек&quot;: Кухар высказалась о &quot;путинской&quot; татуировке Полунина

Екатерина Кухар и Катя Осадчая (Скриншот с YouTube)

Также балерина призналась, что очень любит есть мандарины и оливье на новогодние праздники.

Отметим, что Сергей Полунин получил второе гражданстов - российское.

Как ранее сообщалось,  артист балета Сергей Полунин признался в любви к президенту РФ.

Также мы рассказывали о том, что Сергей Полунин открестился от поста в социальной сети и сообщил, что ничего об этом не знает. Позже в скандале с Полуниным всплыл новый нюанс.

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