До Великодня художниця Zinaida провела онлайн майстер-клас з розпису писанок

Художниця та засновниця благодійного центру "Артрехаб" Zinaida напередодні Великодня організувала онлайн майстер-клас з розпису писанок. Про це повідомляє видання “Подробності”.

У форматі онлайн-конференції тренери-художники навчали всіх охочий малювати стародавні символи, які використовували наші пращури.

За словами організаторки, такі заходи в “Артрехабі” відбуваються щорічно і цього разу команда центру вирішила не відмовлятися через карантин від традиції, а провести майстер-клас в режимі онлайн.

“Головне, у що ви повірите, головне - відійти від якихось там сталих концепцій і просто свій творчий потенціал, свою творчу силу, свій творчий настрій виразити як ви це хочете”, - вважає художниця Zinaida.

Вона також додала, що писанки до Великодня здавна вважалися українцями справжнім оберегом, тому в організації "Артрехаб" на символіку в писанкарстві звертають неабияку увагу.

“Кожного свята я роблю якусь картину. Наприклад, зараз малюю на полотні й планую зберігати її в хаті, де ми будемо мати святковий обід і це буде як оберег для мене. Всі в родині знають, що це оберег. Я на нього реагую, як на оберег і тоді ця енергія випромінюється”, - підкреслила Zinaida.

Нагадаємо, що ARTREHUB - це благодійна організація, яка допомагає людям, котрі опинилася в складній життєвій ситуації та сприяє їх психологічному відновленню. Нині ARTREHUB працює з ветеранами й волонтерами АТО/ООС та членами їхніх сімей.