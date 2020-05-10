Порошенко: нехай Господь подарує мир українським родинам

Фото: Петро Порошенко (facebook.com)

Порошенко привітав вкраїнських мам з міжнародним Днем матері

Щорічно у другу неділю травня в Україні заведено відзначати День матері. Ідея виникла завдяки Джулії Ворд, яка намагалася впровадити день, що символічно об'єднує всіх матерів у боротьбі за мир.

За словами п’ятого президента України Петра Порошенка, щира материнська любов, турбота та відданість завжди бережуть нас і направляють вірними життєвими шляхами.

"Вклоняюся до землі матерям, чиї сини та доньки стали на захист України від російської агресії. Нехай Господь благословить кожну маму і подарує тепло, спокій і мир українським родинам. З Днем матері! Дякуємо вам, найрідніші", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, в Україні День матері вперше відзначили в 1928 році, коли свято організував Союз українок Канади. У 1939 свято заборонила радянська влада і довгий час День матері в Україні не відзначали. У 1990 році свято повернулося в Україну.