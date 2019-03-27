Дитина Меган Маркл буде носити інше прізвище: яке саме

Дитина Меган Маркл і принца Гаррі, яка зовсім скоро з'явиться на світ, буде носити прізвище Сассекс, хоча майбутні батьки мають прізвище Уельс, повідомляє західний таблоїд Hello!

Як відомо, сини принцеси Діани і принца Чарльза зросли з прізвищем Уельс. Таке ж прізвище отримала і Меган, вийшовши заміж за Гаррі. Під час служби в армії Вільям був відомий як лейтенант Уельс, а Гаррі - капітан Уельс.

Дитина Меган Маркл і принца Гаррі буде носити прізвище Сассекс (фото: GettyImages)

До речі, герцоги Сассекські досі тримають у таємниці ім'я та стать майбутнього спадкоємця, хоча в оточенні припускають, що це буде дівчинка, яку назвуть на честь покійної мами Гаррі - Діаною.

Сини принцеси Діани Уельської і принца Чарльза Вільям і Гаррі зросли з прізвищем Уельс, використовуючи його в школі, в університеті, і під час служби в армії. Вільям був відомий як лейтенант Уельс, а Гаррі - капітан Уельс.

Повідомляється, що саме титул визначає прізвище майбутнього спадкоємця. Так титул принца Чальза - принц Уельський, тому Гаррі та Вільям - Уельси, а титул Гаррі і Меган - герцоги Сассекські - і майбутня дитина отримає прізвище Сассекс.

Дитина Меган Маркл і принца Гаррі буде носити прізвище Сассекс (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Відзначимо, що діти Вільяма і Кейт - принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї, також мають прізвище Кембридж, а не Уельс.

Кажучи про інших членів королівської родини, можна вказати, що принцеса Євгенія і принцеса Беатріс використовують прізвище Йорк на честь свого батька принца Ендрю, герцога Йоркського.

У той же час члени королівської сім'ї традиційно не використовують прізвище та відомі громадськості під своїм ім'ям або під титулом Його або Її Королівська Високість.

Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл зробила сміливу заяву про те, що відмовляється від няні і помічниці після народження свого первістка, чим викликала гнів королівської сім'ї.

Також ми писали про те, що герцоги Сассекські орендували будинок біля Грейт-Тью, недалеко від Глостерширу після того, як стало відомо, що ремонт в Фрогмор-Хаусі затягнеться ще на три тижні.