Ровесники: бурхлива реакція мережі на спільне фото Пугачової і Галкіна

Алла Пугачова і Максим Галкін опублікували новий знімок на Instagram-сторінці своєї п'ятирічної дочки Єлизавети. Шанувальники прийшли в захват від того, наскільки молодо виглядає Примадонна поруч з чоловіком.

Всім відомо, що різниця між зоряною парою складає 27 років, але судячи по новому фото, це не настільки очевидно.

Алла Пугачова і Максим Галкін (фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa)

Шанувальники думають-гадають, у чому ж причина квітучого вигляду Пугачової, яка недавно відсвяткувала своє 70-річчя, у зловживанні графічними редакторами або в молодому чоловікові.

"Ну просто ідеальна пара. Ось без лестощів і прикрашання. Якщо є зв'язок внутрішній, його не придумати і не зіграти", - написав один з фоловерів.

"Ровесники!" - зазначив коментатор.

"Не смішіть мене - очевидний фотошоп", - пожартував черговий підписник.

Зазначимо, що на святкуванні свого ювілею Примадонна була не дуже. Шанувальників шокувала надмірна худоба зірки і явні сліди недавньої пластики на обличчі.

Але все ж багато шанувальників зійшлися на тому, що це фото просто давнє, оскільки Алла Борисівна нині важить на порядок менше.

"Фотка стара просто, зауважте, Примадонна зараз помітно схудла..." - зазначив підписник.

"Так це знімок на другий день весілля! Алла Борисівна останнім часом зовсім здала!" - написав ще один фолловер.

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