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Ровесники: бурная реакция сети на совместное фото Пугачевой и Галкина


Алла Пугачева очень молодо выглядит рядом с супругом

Алла Пугачева и Максим Галкин опубликовали новый снимок на Instagram-странице своей пятилетней дочери Елизаветы. Поклонники пришли в восторг от того, насколько молодо выглядит Примадонна рядом с супругом.

Всем известно, что разница между звездной четой составляет 27 лет, но судя по новому фото, это не столь очевидно.

Алла Пугачева и Максим Галкин (фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa)

Поклонники думают-гадают, в чем же причина цветущего вида Пугачевой, недавно отпраздновавшей свое 70-летие, в злоупотреблении графическими редакторами или в молодом супруге.

  • "Ну просто идеально смотрится пара. Вот без лести и приукрашивания. Если есть связь внутренняя, ее не придумать и не сыграть", - написал один из фолловеров.
  • "Ровесники!" - отметил комментатор.
  • "Не смешите меня - очевидный фотошоп", - съязвил очередной подписчик.

Отметим, что на праздновании своего юбилея Примадонна была не очень. Поклонников шокировала чрезмерная худоба звезды и явные следы недавней пластики на лице.

Но все же многие поклонники сошлись на том, что это фото просто давнее, так как Алла Борисовна ныне весит на порядок меньше.

  • "Фотка старая просто, заметьте, Примадонна сейчас заметно схудла..." - отметил подписчик.
  • "Да это снимок на второй день свадьбы! Алла Борисовна в последнее время совсем сдала!" - написал еще один фолловер.

Ранее мы писали о том, что астролог рассказал о неприятностях в жизни Аллы Пугачевой.

А также сообщали, что скандальная балерина Анастасия Волочкова опозорилась на концерте Пугачевой.

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