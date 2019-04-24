Ровесники: бурная реакция сети на совместное фото Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин опубликовали новый снимок на Instagram-странице своей пятилетней дочери Елизаветы. Поклонники пришли в восторг от того, насколько молодо выглядит Примадонна рядом с супругом.

Всем известно, что разница между звездной четой составляет 27 лет, но судя по новому фото, это не столь очевидно.

Алла Пугачева и Максим Галкин (фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa)

Поклонники думают-гадают, в чем же причина цветущего вида Пугачевой, недавно отпраздновавшей свое 70-летие, в злоупотреблении графическими редакторами или в молодом супруге.

"Ну просто идеально смотрится пара. Вот без лести и приукрашивания. Если есть связь внутренняя, ее не придумать и не сыграть", - написал один из фолловеров.

"Ровесники!" - отметил комментатор.

"Не смешите меня - очевидный фотошоп", - съязвил очередной подписчик.

Отметим, что на праздновании своего юбилея Примадонна была не очень. Поклонников шокировала чрезмерная худоба звезды и явные следы недавней пластики на лице.

Но все же многие поклонники сошлись на том, что это фото просто давнее, так как Алла Борисовна ныне весит на порядок меньше.

"Фотка старая просто, заметьте, Примадонна сейчас заметно схудла..." - отметил подписчик.

"Да это снимок на второй день свадьбы! Алла Борисовна в последнее время совсем сдала!" - написал еще один фолловер.

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