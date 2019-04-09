Сутенер нечистої сили: Фаріон знову грубо "наїхала" на Гордона (відео)

Фаріон назвала Гордона сутенером (фото: svoboda.org.ua)

Ірина Фаріон заявляє, що вона бореться з такою "нечистю", як Дмитро Гордон

Ірина Фаріон, екс-нардеп від "Свободи", знову накинулася з гострою критикою та образами на Дмитра Гордона. В останньому інтерв'ю INTV вона заявила, що Гордон - не журналіст, а шарлатан і аферист.

Скандальна депутат на питання, чи спеціально вона провокує журналіста, відповіла, що він не журналіст, а шарлатан і аферист, торговець якимись пірамідками, розкручувач Кашпіровського, Алана Чумака і всієї іншої нечисті, накшталт Марії Стефанії та інших ворожок.

"Він - сутенер нечистої сили. І про цього сутенера нечистої сили більше говорити я не має наміру. Він просто панічно боїться Фаріон, тому що правий - вона воює з нечистою силою", - заявила Фаріон.

Також вона припустила, що Гордона якось на дозвіллі треба облити святою водою.

За її словами, скандал між нею і Дмитром Гордоном виник після того, як він сказав, що історичні питання роз'єднують народ. Він розповів про своє ставлення до Степана Бандери та Романа Шухевича.

Також скандальна екс-нардеп заявила, що якщо Гордону не подобаються українські герої, йому слід виїхати до тих героїв, яких він дійсно любить.

"Мені не потрібні його вподобання. Ти жреш хліб моєї землі, і ти повинен поважати моїх героїв. Якщо тобі мої герої не подобаються, пили звідси, і хай за тобою пил стовпом! Їдь до тих героїв, яких ти любиш! Чого ти тут сидиш? Лисе і нещасне!" - скипіла Фаріон.

Фаріон назвала Гордона сутенером (відео: YouTube/INTV)

Фаріон назвала Гордона сутенером (відео: YouTube/INTV)

Нагадаємо, Фаріон закликала спалювати людей за прояв "московського духа". Мовознавець хоче, щоб жителі України знищували людей, які підтримують "русский мир".

Раніше ми писали про те, що Фаріон знову накинулася на російськомовних українців.