Сутенер нечистой силы: Фарион снова грубо "наехала" на Гордона (видео)

Фарион назвала Гордона сутенером (фото: svoboda.org.ua)

Ирина Фарион заявляет, что она борется с такой "нечистью", как Дмитрий Гордон

Ирина Фарион, экс-нардеп от "Свободы", вновь набросилась с острой критикой и оскорблениями на Дмитрия Гордона. В последнем интервью INTV она заявила, что Гордон - не журналист, а шарлатан и аферист.

Скандальная депутат на вопрос, специально ли она провоцирует журналиста, ответила, что он не журналист, а шарлатан и аферист, торговец какими-то пирамидками, раскручиватель Кашпировского, Алана Чумака и всей прочей чертовщины, вроде Марии Стефании и других гадалок.

"Он - сутенер нечистой силы. И об этом сутенере нечистой силы больше говорить я не намерена. Он просто панически боится Фарион, потому что прав - она ​​воюет с нечистой силой", - заявила Фарион.

Также она предположила, что Гордона как-то на досуге надо облить святой водой.

По ее словам, скандал между ней и Дмитрием Гордоном возник после того, как он сказал, что исторические вопросы разъединяют народ. Он рассказал о своем отношении к Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Также скандальная экс-нардеп заявила, что если Гордону не нравятся украинские герои, ему следует уехать к тем героям, которых он действительно любит.

"Мне не нужны его предпочтения. Ты жрешь хлеб моей земли, и ты должен уважать моих героев. Если тебе мои герои не нравятся, пили отсюда, и пусть за тобой пыль столбом! Езжай к тем героям, которых ты любишь! Чего ты здесь сидишь? Лысое и несчастное!" - вскипела Фарион.

Фарион назвала Гордона сутенером (видео: YouTube/INTV)

Фарион назвала Гордона сутенером (видео: YouTube/INTV)

Напомним, Фарион призвала сжигать людей за проявление "московского духа". Языковед хочет, чтобы жители Украины уничтожали людей, которые поддерживают "русский мир".

Ранее мы писали о том, что Фарион снова накинулась на русскоязычных украинцев.