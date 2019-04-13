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Такого ще ніхто не бачив: у мережу потрапили ексклюзивні фото Меган Маркл


Дядько герцогині Сасекської оприлюднив її дитячі фото

Дядько Меган Маркл, яка найближчим часом стане матір'ю, оприлюднив дитячі знімки герцогині. Фотографії родич довірив виданню Daily Mail, яке їх й опублікувало.

Дядько герцогині Джозеф Джонсон підігріває інтерес громадськості до своєї племінниці і передає британській пресі ексклюзивні фотографії маленької Меган Маркл.

На фотографіях герцогиня зображена зі своєю матір'ю Дориєю і бабусею Жанетт. Деякі знімки були зроблені 4 серпня 1981 року в лос-анджелеському госпіталі - через кілька годин після народження Меган. На інших майбутній герцогині вже виповнився рік.

 

Фото: (Daily Mail)

"Мені здається, зараз саме слушний час, щоб світ побачив іншу сторону сім'ї Меган - позитивну сторону. І хай вони, нарешті, всі помиряться і будуть приймати участь в житті один одного", - пояснив своє рішення Джозеф Джонсон.

Нагадаємо, що співробітники Меган Маркл втомилися терпіти щоденні приниження. Герцогиня мало того, що має завищені вимоги до оточуючих її людей, так ще й усіляко "тероризує" своїх співробітників різними дорученнями з 5 ранку.

Ми писали, що мати Кейт Міддлтон звинувачують у жорстокому поводженні з персоналом. Зневажливе ставлення до робітничих позначається у всіх жестах і словах. Наприклад, вона звикла підкликати персонал до себе клацанням пальців, що дратує і не на жарт ображає людей.

До речі, Меган вирішила порушити традицію пологів у лікарні, яку встановила її покійна свекруха принцеса Діана. Герцогиня буде народжувати вдома, як колись робила бабуся Гаррі королева Єлизавета.

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