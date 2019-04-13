Такого ще ніхто не бачив: у мережу потрапили ексклюзивні фото Меган Маркл

Дядько Меган Маркл, яка найближчим часом стане матір'ю, оприлюднив дитячі знімки герцогині. Фотографії родич довірив виданню Daily Mail, яке їх й опублікувало.

Дядько герцогині Джозеф Джонсон підігріває інтерес громадськості до своєї племінниці і передає британській пресі ексклюзивні фотографії маленької Меган Маркл.

На фотографіях герцогиня зображена зі своєю матір'ю Дориєю і бабусею Жанетт. Деякі знімки були зроблені 4 серпня 1981 року в лос-анджелеському госпіталі - через кілька годин після народження Меган. На інших майбутній герцогині вже виповнився рік.

Фото: (Daily Mail)

"Мені здається, зараз саме слушний час, щоб світ побачив іншу сторону сім'ї Меган - позитивну сторону. І хай вони, нарешті, всі помиряться і будуть приймати участь в житті один одного", - пояснив своє рішення Джозеф Джонсон.

Нагадаємо, що співробітники Меган Маркл втомилися терпіти щоденні приниження. Герцогиня мало того, що має завищені вимоги до оточуючих її людей, так ще й усіляко "тероризує" своїх співробітників різними дорученнями з 5 ранку.

Ми писали, що мати Кейт Міддлтон звинувачують у жорстокому поводженні з персоналом. Зневажливе ставлення до робітничих позначається у всіх жестах і словах. Наприклад, вона звикла підкликати персонал до себе клацанням пальців, що дратує і не на жарт ображає людей.

До речі, Меган вирішила порушити традицію пологів у лікарні, яку встановила її покійна свекруха принцеса Діана. Герцогиня буде народжувати вдома, як колись робила бабуся Гаррі королева Єлизавета.