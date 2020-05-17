Помер легендарний актор з "Друзів": перші подробиці

Американський актор Фред Віллард, відомий по серіалу "Друзі", помер у Лос-Анджелесі у 86 років. Комік помер з природних причин. Про це напередодні повідомило видання The Hollywood Reporter з посиланням на агента актора Майкла Айзенштадта.

Як повідомив агент актора, смерть настала з природних причин. Дочка актора також додала кілька слів про самопочуття актора напередодні смерті.

"Він пішов дуже мирно. Він продовжував рухатися, працювати та робити нас щасливими до самого кінця. Ми його дуже любили! Ми будемо сумувати за ним завжди", – розповіла дочка актора Хоуп.

Фред Віллард був чотири рази номінований на премію Еммі. Він володар призів American Comedy Award і BSFC Award. Популярність акторові принесли ролі в таких фільмах і серіалах, як "Друзі", "Зоряні ворота", "Американський пиріг" і інших.

Фред Віллард (фото: Bridget Laudien)

Фред Віллард навчався в Кентуккійському і Віргінському військових інститутах і по закінченні освіти отримав звання бакалавра мистецтв в області англійської мови. Віллард вважається одним з кращих в імпровізації серед акторів США і понад 40 років знімався у кіно. Віллард також є засновником імпровізаційної акторської групи "Ace Trucking Company". Почавши свою акторську кар'єру в 1968 році в невеликих ролях, він завоював загальну популярність в 1977 році своєю роллю в телесеріалі "Fernwood 2 Nite".

Фред Віллард став відомий світовому глядачеві своїми ролями у фільмах "Американський пиріг", "Весільний переполох", "П'ятдесят відтінків чорного" та інших. Всього Віллард знявся в більш ніж 200 фільмах і епізодах серіалів.

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