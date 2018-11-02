ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Я вже майже в нормі": Гуфа на корпоративі побив охоронець

STYLERПерсона    02.11.2018 - 20:10
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Репер висловив свою думку щодо ситуації, що сталася

Російський реп-виконавець Гуф, якого раніше побили в одному з московських нічних клубів, знову потрапив під гарячу руку. На цей раз його відвели в підвал клубу і побили, зламавши ребро. Про це інформує Mash.

"Відразу після виступу на др у 13-річного пасинка Сосіна, репера відвели в підвал клубу і побили. У підсумку, зламане ребро і струс мозку. За що його б'ють, реперу не пояснювали. Виявилося, що VIP-школяра Славу Сосіна роздратував занадто короткий виступ і він викликав охорону", - написано в пості.

Після інциденту Гуф виклав у Instagram пост, в якому прокоментував подію, що сталася, а також опублікував фото свого кривдника.

"Мені здається, я, все-таки, повинен якось прокоментувати подію зі мною, хоча немає ніякого бажання про це говорити. По-перше, мене дійсно "відпи**ли", так що, радій, хейтер, але радій не сильно, адже я вже майже в нормі, за винятком струсу і зламаного ребра", - написав виконавець.

&quot;Я вже майже в нормі&quot;: Гуфа на корпоративі побив охоронецьФото: (instagram.com/therealguf)

Також репер уточнив, що це другий раз в житті, коли йому довелося звернутися в поліцію. Перший був коли у нього вкрали скутер.

Нагадаємо, що у Москві побили зірку серіалу "Бідна Настя". На Данила Страхова напали після того, як він зробив зауваження курцям під його вікнами молодим людям

Ми писали, що у Донецькій області на зауваження пенсіонерки чоловік відповів побоями. Побиття літньої місцевої жительки відбулося на тлі конфлікту, який виник після того, як старенька зробила зауваження п'яному чоловікові в одному з дворів міста.

А також про те, що у серпні цього року в Лондоні зарізали популярного репера. За даними видання, на виконавця і двох його приятелів на Уорхам-стріт (на південно-сході міста) зловмисники напали з ножами.

Перша допомога при втраті свідомості (відео: STYLER.rbc.ua)

 

Новини України реперпобиття
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся