"Я уже почти в норме": Гуфа на корпоративе избил охранник

Фото: Коллаж РБК-Украина

Рэпер высказал свое мнение касательно произошедшей ситуации

Российский рэп-исполнитель Гуф, которого ранее избили в одном из московских ночных клубов, снова попал под горячую руку. На этот раз его отвели в подвал клуба и избили, сломав ребро. Об этом информирует Mash.

"Сразу после выступления на др у 13-летнего пасынка Сосина, рэпера отвели в подвал клуба и побили. В итоге, сломанное ребро и сотрясение мозга. За что его бьют, рэперу не объясняли. Оказалось, что VIP-школьника Славу Сосина выбесило слишком короткое выступление и он вызвал охрану", - написано в посте.

После произошедшего инцидента Гуф выложил в Instagram пост, в котором прокомментировал произошедшее событие, а также опубликовал фото своего обидчика.

"Мне кажется, я, всё-таки, должен как-то прокомментировать произошедшее со мной, хотя нет никакого желания об этом говорить. Во-первых, меня действительно "отпи**или", так что, радуйся, хейтер, но радуйся не сильно, так как я уже почти в норме, за исключением сотрясения и сломанного ребра", - написал исполнитель.

Фото: (instagram.com/therealguf)

Также рэпер уточнил, что это второй раз в жизни, когда ему пришлось обратиться в полицию. Первый был когда у него украли скутер.

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