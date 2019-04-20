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Закос під MARUV? Образ Лободи викликав суперечки в мережі


Лобода скопіювала образ у популярної виконавиці MARUV

Світлана Лобода опублікувала в соціальній мережі Instagram фото і нарвалася на критику користувачів. На цей раз підписники підмітили, що виконавиця намагається скопіювати образ MARUV.

Перед випуском чергового хіта під назвою "Куля-дура", щоб заінтригувати фанів, Лобода запустила в стрічку фото з бекстейджа, де вона позує в дуже відвертому вбранні:

 

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Проте ні пісня, ні образ артистки не викликали однозначну реакцію у користувачів мережі. Підписники відзначили, що Лобода зплагіатила не тільки саму композицію, але й образ:

  • Набір слів і танець, що імітує стриптиз.
  • Мода на таке боді? У Марув схоже.
  • Кліп - плагіат. Жалюгідна пародія на The Chemical Brothers.
  • Діана Арбеніна стайл?
  • Не фонтан.
  • Ні про що.
  • Посередньо.

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода заплатила за свій головний хіт - "Твої очі" смішну суму. Композитор-самоук продав своє творіння виконавиці за дуже скромні гроші.

А також про те, що нещодавно Світлану Лободу розкритикували за гордовиту поведінку на одному з останніх концертів.

Нагадаємо, що Тілль Ліндеманн прокоментував роман зі Світланою Лободою і зізнався, що завдяки їй особливо приємно бувати в Москві.

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