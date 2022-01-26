Камінська раптово порвала з бойфрендом: "кохаю тебе і відпускаю"

Слава залишила послання для таємного коханого, з яким публічно попрощалася, поділившись наболілим.

Слава заявила про розрив з коханим (фото: instagram.com/babaslavka)

"Якби мені вистачило слабкості продовжувати з'ясовувати з тобою стосунки, я б написала багатотомний твір без ілюстрацій. Але я не йду двічі, не йду, щоб повернутися, не йду, щоб мене повертали. Рішення піти - це мільйони (кому я брешу, мільярди) думок і сумнівів. Я закриваю за собою двері тільки коли мені більше нічого сказати в замкову щілину. Я люблю тебе і відпускаю", - залишила звернення до загадкового чоловіка співака.

У подробиці Слава не вдавалася і ніяких заяв не робила. Вона обмежилася лише однією фразою в Instagram Stories: все пройде, пройде і це.

Скріншот (instagram.com/babaslavka)

Слава була одружена двічі. Перший раз вона вийшла за свого друга, бізнесмена Євгена, але шлюб проіснував всього лише рік. До слова, в 2020 році співака розповіла, що її екс-чоловік став священником.

Другим чоловіком і батьком двох дітей артистки, сина Леона і дочки Лаури, став пластичний хірург Едгар Камінський. Роман пари був бурхливим і стрімким, швидко розвивався, але в 2019 році, після 5 років шлюбу, подружжя розлучилося. Причиною Едгар назвав надмірні ревнощі і імпульсивність зірки.

Слава Камінська зуміла зберегти з колишнім чоловіком теплі стосунки заради дітей (фото: instagram.com/babaslavka)

Екси зуміли зберегти теплі стосунки заради дітей. Слава періодично інтригує шанувальників ніжними знімками з Едгаром, а багато хто досі сподівається, що пара може знову зійтися.