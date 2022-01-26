Каминская внезапно порвала с бойфрендом: "люблю тебя и отпускаю"

Слава оставила послание для тайного возлюбленного, с которым публично попрощалась, поделившись наболевшим.

Слава заявила о разрыве с любимым (фото: instagram.com/babaslavka)

"Если бы мне хватило слабости продолжать выяснять с тобой отношения, я бы написала многотомное произведение без иллюстраций. Но я не ухожу дважды, не ухожу, чтобы вернуться, не ухожу, чтобы меня возвращали. Решение уйти — это миллионы (кому я вру, миллиарды) мыслей и сомнений. Я закрываю за собой дверь только когда мне больше нечего сказать в замочную скважину. Я люблю тебя и отпускаю", - оставила обращение к загадочному мужчине певца.

В подробности Слава предпочла не вдаваться и никаких заявлений не делала. Она ограничилась лишь одной фразой в Instagram Stories: все пройдет, пройдет и это.

Скриншот (instagram.com/babaslavka)

Слава была замужем дважды. Первый раз она вышла за своего друга, бизнесмена Евгения, но брак просуществовал всего лишь год. К слову, в 2020 году певца рассказала, что ее экс-супруг стал священником.

Вторым мужем и отцом двоих детей артистки, сына Леона и дочери Лауры, стал пластический хирург Эдгар Каминский. Роман пары был бурным и стремительным, быстро развивался, но в 2019 году, после 5 лет брака, супруги развелись. Причиной Эдгар назвал чрезмерную ревность и импульсивность звезды.

Слава Каминская сумела сохранить с бывшим мужем теплые отношения ради детей (фото: instagram.com/babaslavka)

Эксы сумели сохранить теплые отношения ради детей. Слава периодически интригует поклонников нежными снимками с Эдгаром, а многие до сих пор надеются, что пара может вновь сойтись.